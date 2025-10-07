ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Χάρι / EPA
0

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε stalker κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία.

Η εφημερίδα «The Telegraph»,  ανέφερε ότι μια γυναίκα, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας, κατάφερε να πλησιάσει τον πρίγκιπα Χάρι σε απόσταση λίγων μέτρων, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Λονδίνο για δημόσιες εκδηλώσεις.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στα βραβεία WellChild Awards στο ξενοδοχείο Royal Lancaster στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η γυναίκα κατάφερε να εισέλθει σε μια αρκετά προστατευόμενη ζώνη αλλά και να τον πλησιάσει.

Την επόμενη μέρα, φωτογραφήθηκε κοντά του κατά την επίσκεψή του στο «Centre for Blast Injury Studies» στο δυτικό Λονδίνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αυτή έχει ιστορικό παρενόχλησης τόσο του πρίγκιπα Χάρι όσο και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, ενώ φέρεται να τους είχε ακολουθήσει μέχρι και στη Νιγηρία το προηγούμενο έτος.

«Τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αυτό που διαφέρει εδώ είναι η παντελής έλλειψη αστυνομικής παρουσίας ή στενής φύλαξης. Την κατάσταση διαχειρίστηκαν μόνο δύο υπάλληλοι του ιδιωτικού του γραφείου. Αυτή τη φορά στάθηκαν τυχεροί που αναγνώρισαν το άτομο με την εμμονή. Το να βασίζεσαι στην τύχη δεν είναι λύση μακροπρόθεσμα. Είναι γιος του βασιλιά, αδερφός του διαδόχου, πέμπτος στη σειρά διαδοχής και ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχει ένα αίσθημα αναπόφευκτης απειλής που πλανάται πάνω από όλο αυτό το ζήτημα», ανέφερε πηγή κοντά στον πρίγκιπα στο PEOPLE.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν λίγους μήνες μετά την απόρριψη της έφεσης του για επαναφορά της κρατικής του προστασίας στη Βρετανία, απόφαση που ο ίδιος θεωρεί άδικη, μετά την αποχώρησή του με τη Μέγκαν Μαρκλ από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ το 2020.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν μεγαλώνουν τα δύο τους παιδιά στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, και οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει επανειλημμένα πως «δεν αισθάνεται ασφαλής» να φέρει την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς επίσημη αστυνομική προστασία.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο
LIFO NEWSROOM
Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Διεθνή / Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Σφοδρή χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ, οδηγώντας σε μια μαζική επιχείρηση διάσωσης
LIFO NEWSROOM
Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Διεθνή / Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Η καταδικασμένη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν υποστήριζε ότι έπρεπε να απαλλαγεί, επειδή ο Έπσταϊν είχε συνάψει το 2008 συμφωνία με τις αρχές που τον Proστάτευε από περαιτέρω δίωξη.
LIFO NEWSROOM
Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Η 72χρονη επέστρεψε σήμερα σε δικαστήριο της Γαλλίας - Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της αμφισβήτησε την ποινή του
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα πάνω από 170 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Διεθνή / Global Sumud Flotilla: Στην Ελλάδα πάνω από 170 ακτιβιστές – Ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η Global Sumud Flotilla, αποστολή αλληλεγγύης προς τη Γάζα, είχε ως στόχο να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και να αναδείξει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή
LIFO NEWSROOM
 
 