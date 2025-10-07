Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε stalker κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία.

Η εφημερίδα «The Telegraph», ανέφερε ότι μια γυναίκα, η οποία ενδέχεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας, κατάφερε να πλησιάσει τον πρίγκιπα Χάρι σε απόσταση λίγων μέτρων, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Λονδίνο για δημόσιες εκδηλώσεις.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι παρευρέθηκε στα βραβεία WellChild Awards στο ξενοδοχείο Royal Lancaster στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η γυναίκα κατάφερε να εισέλθει σε μια αρκετά προστατευόμενη ζώνη αλλά και να τον πλησιάσει.

Την επόμενη μέρα, φωτογραφήθηκε κοντά του κατά την επίσκεψή του στο «Centre for Blast Injury Studies» στο δυτικό Λονδίνο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αυτή έχει ιστορικό παρενόχλησης τόσο του πρίγκιπα Χάρι όσο και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, ενώ φέρεται να τους είχε ακολουθήσει μέχρι και στη Νιγηρία το προηγούμενο έτος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Χάρι: Δικηγόρος του κατηγορεί την Daily Mail για κατασκοπεία του Ουίλιαμ και της Κέιτ

«Τέτοια περιστατικά δεν είναι σπάνια για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αυτό που διαφέρει εδώ είναι η παντελής έλλειψη αστυνομικής παρουσίας ή στενής φύλαξης. Την κατάσταση διαχειρίστηκαν μόνο δύο υπάλληλοι του ιδιωτικού του γραφείου. Αυτή τη φορά στάθηκαν τυχεροί που αναγνώρισαν το άτομο με την εμμονή. Το να βασίζεσαι στην τύχη δεν είναι λύση μακροπρόθεσμα. Είναι γιος του βασιλιά, αδερφός του διαδόχου, πέμπτος στη σειρά διαδοχής και ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο. Υπάρχει ένα αίσθημα αναπόφευκτης απειλής που πλανάται πάνω από όλο αυτό το ζήτημα», ανέφερε πηγή κοντά στον πρίγκιπα στο PEOPLE.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν λίγους μήνες μετά την απόρριψη της έφεσης του για επαναφορά της κρατικής του προστασίας στη Βρετανία, απόφαση που ο ίδιος θεωρεί άδικη, μετά την αποχώρησή του με τη Μέγκαν Μαρκλ από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ το 2020.

Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν μεγαλώνουν τα δύο τους παιδιά στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, και οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει επανειλημμένα πως «δεν αισθάνεται ασφαλής» να φέρει την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς επίσημη αστυνομική προστασία.

Με πληροφορίες από PEOPLE