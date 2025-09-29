ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Χάρι: «Καθαρή επινόηση» - Διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί ψυχρής συνάντησης με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι ξεκαθάρισε για τα δημοσιεύματα που σχολίαζαν το ύφος της συνάντησής του με τον πατέρα του στις 10 Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Χάρι: «Καθαρή επινόηση» - Διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί ψυχρής συνάντησης με τον βασιλιά Κάρολο Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Χάρι / EPA
0

Σε μία σπάνια δήλωσή του, μετά τη συνάντηση με τον πατέρα του, ο πρίγκιπας Χάρι καταδικάζει ως «απολύτως ψευδείς» τους ισχυρισμούς του βρετανικού Τύπου για το γεγονός.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House στο Λονδίνο, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν «επίσημη» και «ψυχρή», υποστηρίζοντας ότι σχολίασε πως αισθάνθηκε περισσότερο σαν «επίσημος επισκέπτης» παρά σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Σε δήλωση που δόθηκε στο περιοδικό PEOPLE, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι απάντησε σε δημοσιεύματα που περιέγραφαν τη συνάντηση της 10ης Σεπτεμβρίου στο Clarence House ως «τυπική».

«Οι πρόσφατες αναφορές σχετικά με την άποψη του για το ύφος της συνάντησης είναι απολύτως ψευδείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι. «Τα λόγια που του αποδίδονται είναι καθαρή επινόηση, πιθανώς τροφοδοτούμενη από πηγές που επιδιώκουν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ πατέρα και γιου. Προφανώς, οι ίδιες πηγές αποφάσισαν επίσης να αποκαλύψουν πως υπήρξε ανταλλαγή δώρων», συνέχισε.

Λίγο μετά σε δική της δήλωση προς το PEOPLE, εκπρόσωπος της «The Sun» απάντησε: «Ο πρίγκιπας Χάρι επιβεβαιώνει, στη δήλωσή του, την ανταλλαγή δώρων, συμπεριλαμβανομένης και οικογενειακής φωτογραφίας. Το γραφείο του Δούκα του Σάσσεξ είχες πλήρες δικαίωμα απάντησης πριν από τη δημοσίευση, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει στο επιμελώς τεκμηριωμένο ρεπορτάζ. Σήμερα ενημερώσαμε το διαδικτυακό μας άρθρο ώστε να περιλαμβάνει και τη δήλωσή του».

Η συνάντηση της 10ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Clarence House του Λονδίνου και διήρκεσε περίπου 55 λεπτά. Ήταν η πρώτη φορά που πατέρας και γιος συναντήθηκαν ιδιωτικά από τον Φεβρουάριο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον πρίγκιπα Χάρι, η διατήρηση της ιδιωτικότητας της συνάντησης φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία και είναι προς όφελός του. Δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη συνάντηση, όμως παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Αν δεν ακούσουμε τίποτα, σημαίνει ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση. Αν ακούσουμε κάτι, τότε θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να υπάρξει άλλη», είχε πει στο PEOPLE ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί στο δικαστήριο

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
LIFO NEWSROOM
Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM
Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Διεθνή / Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της δολοφονίας στην εκκλησία Μορμόνων

Διεθνή / Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Ο φερόμενος ως δράστης που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, προτού βάλει φωτιά στην εκκλησία, έχει ταυτοποιηθεί ως ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που υπηρέτησε στο Ιράκ
LIFO NEWSROOM
Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Διεθνή / Κίνδυνος shutdown στις ΗΠΑ: Πώς σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ

Αν το Κογκρέσο αποτύχει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται για ένα shutdown που θα αντικατοπτρίζει την καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος του προέδρου Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Διεθνή / Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου σήμερα στον Λευκό Οίκο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντά τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πιο μακροχρόνιο πόλεμο στην ιστορία του Ισραήλ - Από προσεκτικός ηγέτης μετατράπηκε σε «τζογαδόρο» της Μέσης Ανατολής – αλλά η Ιστορία και οι σύμμαχοί του ίσως τον προδώσουν
LIFO NEWSROOM
La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Διεθνή / La Luz del Mundo: Σκάνδαλο για την εκκλησία με τους 5 εκατ. πιστούς - Βιασμοί παιδιών και trafficking

Η εκκλησία La Luz del Mundo, με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως, συγκλονίζεται από κατηγορίες για συστηματική κακοποίηση ανηλίκων - Ο ηγέτης Ναασόν Χοακίν Γκαρσία και η μητέρα του Εύα αντιμετωπίζουν ισόβια ποινή για sex trafficking και εγκλήματα φρίκης
LIFO NEWSROOM
 
 