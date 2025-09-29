Πρίγκιπας Χάρι: «Καθαρή επινόηση» - Διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί ψυχρής συνάντησης με τον βασιλιά Κάρολο

Σε μία σπάνια δήλωσή του, μετά τη συνάντηση με τον πατέρα του, ο πρίγκιπας Χάρι καταδικάζει ως «απολύτως ψευδείς» τους ισχυρισμούς του βρετανικού Τύπου για το γεγονός.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House στο Λονδίνο, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν «επίσημη» και «ψυχρή», υποστηρίζοντας ότι σχολίασε πως αισθάνθηκε περισσότερο σαν «επίσημος επισκέπτης» παρά σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Σε δήλωση που δόθηκε στο περιοδικό PEOPLE, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι απάντησε σε δημοσιεύματα που περιέγραφαν τη συνάντηση της 10ης Σεπτεμβρίου στο Clarence House ως «τυπική».

«Οι πρόσφατες αναφορές σχετικά με την άποψη του για το ύφος της συνάντησης είναι απολύτως ψευδείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι. «Τα λόγια που του αποδίδονται είναι καθαρή επινόηση, πιθανώς τροφοδοτούμενη από πηγές που επιδιώκουν να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια συμφιλίωσης μεταξύ πατέρα και γιου. Προφανώς, οι ίδιες πηγές αποφάσισαν επίσης να αποκαλύψουν πως υπήρξε ανταλλαγή δώρων», συνέχισε.

Λίγο μετά σε δική της δήλωση προς το PEOPLE, εκπρόσωπος της «The Sun» απάντησε: «Ο πρίγκιπας Χάρι επιβεβαιώνει, στη δήλωσή του, την ανταλλαγή δώρων, συμπεριλαμβανομένης και οικογενειακής φωτογραφίας. Το γραφείο του Δούκα του Σάσσεξ είχες πλήρες δικαίωμα απάντησης πριν από τη δημοσίευση, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει στο επιμελώς τεκμηριωμένο ρεπορτάζ. Σήμερα ενημερώσαμε το διαδικτυακό μας άρθρο ώστε να περιλαμβάνει και τη δήλωσή του».

Η συνάντηση της 10ης Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Clarence House του Λονδίνου και διήρκεσε περίπου 55 λεπτά. Ήταν η πρώτη φορά που πατέρας και γιος συναντήθηκαν ιδιωτικά από τον Φεβρουάριο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον πρίγκιπα Χάρι, η διατήρηση της ιδιωτικότητας της συνάντησης φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία και είναι προς όφελός του. Δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη συνάντηση, όμως παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Αν δεν ακούσουμε τίποτα, σημαίνει ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση. Αν ακούσουμε κάτι, τότε θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να υπάρξει άλλη», είχε πει στο PEOPLE ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χάρντμαν.