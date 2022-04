«Πού είναι τα παιδιά μας;» Οι γονείς των αγνοούμενων ναυτικών του Moskva ξεσπούν

Πολλές είναι οι επικρίσεις στη Ρωσία τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και για το καταδρομικό πλοίο Moskva που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με τους γονείς των μελών του πληρώματος να ζητούν απαντήσεις.

Οι συγγενείς των περισσότερων από 500 μελών του πληρώματος του «κοσμήματος» του ρωσικού πολεμικού ναυτικού παραμένουν «στο σκοτάδι», με τη Ρωσία να αρνείται μέχρι στιγμής να δώσει πληροφορίες σχετικά με το εάν επιβίωσαν ή όχι από τη φωτιά στο πλοίο, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.

Ρεπορτάζ του «Guardian» φέρνει στο «φως» τις δραματικές εκκλήσεις τους με τις οικογένειες να επιχειρούν μέσω του Διαδικτύου να συλλέξουν οποιαδήποτε πληροφορία, θέτοντας ενδεχομένως ακόμη και την προσωπική τους ασφάλεια σε κίνδυνο δεδομένου του ασφυκτικού κλίματος που επικρατεί στη Ρωσία, όσον αφορά την διάδοση πληροφοριών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ο γιος μου Γέγκορ ήταν μάγειρας στο Moskva» έγραψε ο Ντμίτρι Σκρέμπετς στο Διαδίκτυο «και πλέον είναι αγνοούμενος». «Είπαν ότι όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε, αυτό είναι κυνικό ψέμα», έγραψε.

The father of one of the young conscripts who went missing on the Moskva missile cruiser lashes out at the Russian military who are even refusing to tell him what happened to his son. pic.twitter.com/S9m0vtzozS