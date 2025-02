Πώς έγινε η επίθεση με μαχαίρι στην Ιρλανδία: «Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα»

Ένας άνδρας συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην Ιρλανδία, σήμερα Κυριακή 9 Φεβρουαρίου.

Η επίθεση συνέβη στην περιοχή Στονιμπάτερ στο ανατολικό τμήμα της ιρλανδικής πρωτεύουσας. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στο σημείο της επίθεσης.

Οχήματα της αστυνομίας και έκτακτης ανάγκης βρέθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα.

Η εκτίμηση της αστυνομίας σε αυτό το στάδιο είναι ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αν και η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Multiple people stabbed in Dublin. Reports the victims were all targeted at random, and their throats were cut.

Ο φερόμενος δράστης βρίσκεται «υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης» και η αστυνομία τόνισε ότι «δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό».

Ωστόσο, αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, είναι πόσοι είναι ακριβώς οι τραυματίες.

Ο ύποπτος δράστης εξαπέλυσε την επίθεση χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι οικιακής χρήσης και τραυμάτισε «έως και τέσσερα άτομα», ενώ η εφημερίδα Independent έκανε λόγο για «πολλά» θύματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα θύματα δέχθηκε την επίθεση στην πόρτα του σπιτιού του, την ώρα που επέστρεφε.

Επίσης, τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

