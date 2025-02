Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι στο Δουβλίνο - Πολλοί τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στην Ιρλανδία.

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Δουβλίνο μετά από επίθεση που εξαπέλυσε σε δρόμο της ιρλανδικής πρωτεύουσας.

Τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης.

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό».

Ο συλληφθείς βρίσκεται «υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης» και η αστυνομία ανέφερε ότι «δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό».

