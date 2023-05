Πολωνία: Συνελήφθη ο 19χρονος που σκότωσε 16χρονη σε ορφανοτροφείο- Ήταν ο πρώην φίλος

Μια 16χρονη σκοτώθηκε και 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση άνδρα με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε να εισέλθει σε ορφανοτροφείο στην Πολωνία.

Η αστυνομία πληροφορήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος χθες, Τρίτη, ότι ένας 19χρονος μπήκε στο ορφανοτροφείο στο χωριό Τομισλάβιτσε, κοντά στη Λοτζ, και επιτέθηκε στους τροφίμους με αιχμηρό αντικείμενο, διευκρίνισε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ανέτα Σομπιεράι.

«Γνωρίζουμε ότι πιο σοβαρά τραυματίστηκε ένα 16χρονο κορίτσι, που ήταν τρόφιμος του ορφανοτροφείου και το οποίο πέθανε επιτόπου», σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

#Poland. #Violence. #Lodz. A man broke into an #orphanage, killed a #teenage girl and injured nine people with a knife. Police have arrested the attacker and are investigating the reasons for the attack. pic.twitter.com/oMjfLdKLLj