ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει στο Σικάγο την Εθνοφρουρά του Τέξας

Η ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς του Τέξας στο Σικάγο, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και φόβους για περαιτέρω βία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει στο Σικάγο την Εθνοφρουρά του Τέξας Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η άφιξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς του Τέξας στο Σικάγο προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής αντιπαράθεση μεταξύ της διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ και των τοπικών αρχών του Ιλινόι.

Η παρουσία ενόπλων δυνάμεων στους δρόμους του Σικάγο, που θεωρείται προπύργιο των Δημοκρατικών, προκαλεί ανησυχία για το μέλλον των πολιτικών ελευθεριών και της τοπικής αυτονομίας.

Τα γεγονότα κορυφώθηκαν μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστού April Perry, η οποία δεν ενέκρινε προσωρινό περιορισμό της ανάπτυξης στρατευμάτων. Η Πολιτεία του Ιλινόι και ο Δήμος του Σικάγο είχαν κινηθεί νομικά κατά της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν έχει εξουσιοδότηση να στείλει στρατεύματα χωρίς τη συγκατάθεση της πολιτείας.

Ένταση στους δρόμους του Σικάγο και πολιτικές συγκρούσεις

Η κατάσταση στο προάστιο Broadview έχει ήδη επιδεινωθεί, καθώς οι αρχές χρησιμοποιούν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών που αντιδρούν στις μαζικές συλλήψεις μεταναστών. Η εικόνα ενόπλων στρατιωτών στους δρόμους του Σικάγο προκαλεί ανησυχία για κλιμάκωση της βίας, ενώ οι τοπικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας».

Ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους πράκτορες της ICE να επιχειρούν σε δημοτικά κτίρια, υπογραμμίζοντας ότι «η πόλη δεν θα ανεχτεί την ανεξέλεγκτη δράση ομοσπονδιακών δυνάμεων». Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απάντησε με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας τον Τζόνσον ότι «προστατεύει εγκληματίες».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό και πολιτικό μέσο για να αποτρέψει την παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών του. «Η χρήση στρατιωτικών δυνάμεων ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη», σημείωσε.

Παρόμοια στάση κράτησε και ο γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν, ο οποίος χαρακτήρισε «παράνομη και ανήθικη» την ενέργεια του προέδρου. «Οι άνδρες και οι γυναίκες της Εθνοφρουράς δεν πρέπει να γίνονται πιόνια σε πολιτικά παιχνίδια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Εθνοφρουρά στο Σικάγο: Το ζήτημα παίρνει εθνικές διαστάσεις

Η ένταση στο Σικάγο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Τραμπ να επιβάλει αυστηρότερο έλεγχο στη μετανάστευση, στοχοποιώντας κυρίως πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση. Ανάλογες παρεμβάσεις σε Πόρτλαντ, Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον DC έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κυβερνήτες και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων, που προειδοποιούν για «ανεπίτρεπτη στρατιωτικοποίηση της δημόσιας τάξης».

Καθώς η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, το Σικάγο μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής μάχης για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και των πολιτειών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το εάν η αμερικανική δικαιοσύνη θα σταθεί εμπόδιο στις προεδρικές εξουσίες ή θα επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει την πιο αμφιλεγόμενη πολιτική ασφάλειας της προεδρίας του.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου και Τραμπ: Η σκληρή διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου στην υπογραφή ειρήνης στη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παλαιστινιακό κράτος, αμνηστία για τη Χαμάς και διεθνή εποπτεία
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
ΙΡΑΝ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / Κίνα – Ιράν: Το μυστικό σύστημα πληρωμών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μυστικό χρηματοδοτικό δίκτυο που επιτρέπει στο Πεκίνο να πληρώνει το Ιράν για πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις - Το σύστημα «πετρέλαιο αντί για υποδομές» ενισχύει τους δεσμούς Πεκίνου–Τεχεράνης και προκαλεί ανησυχία στη Δύση
THE LIFO TEAM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Διεθνή / Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Παρά τις κυρώσεις, τα ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διαρρέουν πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά ύδατα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων να περιορίσουν τον επικίνδυνο «σκιά στόλο» της Μόσχας και τους κινδύνους για το περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διεθνή / Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ταξιδεύει στην Αλβανία στις τελευταίες εβδομάδες της δημαρχίας του, προκαλώντας συζητήσεις για την εστίασή του στην κληρονομιά της πόλης έναντι των προσωπικών ταξιδιωτικών ενδιαφερόντων
LIFO NEWSROOM
Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Διεθνή / Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Διεθνή / Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης του 1807 για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες που αντιδρούν στη στρατιωτικοποίηση του εσωτερικού των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 