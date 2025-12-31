ΔΙΕΘΝΗ
Το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με φαντασμαγορική επίδειξη πυροτεχνημάτων

Φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης στην παραλία Bondi προβλήθηκε στους πυλώνες της γέφυρας του λιμανιού της πόλης

Φωτ: EPA
Το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με την καθιερωμένη εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων στο λιμάνι, καθώς τα μεσάνυχτα έφτασαν στην πόλη και στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Αυστραλίας.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς γύρω από τη Γέφυρα του Λιμανιού και την Όπερα του Σίδνεϊ, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου.

Νωρίτερα, στις 9 το βράδυ τοπική ώρα, είχε προηγηθεί το πρώτο σκέλος των πυροτεχνημάτων, που απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες. Το κύριο θέαμα ακολούθησε τα μεσάνυχτα, με εκτοξεύσεις από τη γέφυρα του Λιμανιού και την περιοχή της Όπερας, φωτίζοντας τον ουρανό πάνω από την προκυμαία.

Φωτ: EPA
Φωτ: EPA

Οι φετινοί εορτασμοί έγιναν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας.

Στη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκε στους πυλώνες της γέφυρας εικόνα μενοράς, σε φόρο τιμής στα 15 θύματα της επίθεσης στην παραλία Bondi νωρίτερα μέσα στον μήνα. Προηγήθηκε ενός λεπτού σιγή, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να ανάβουν τους φακούς των κινητών τους, πριν το πρόγραμμα περάσει ξανά στους ρυθμούς της Πρωτοχρονιάς.

Φωτ: EPA
Φωτ: EPA

Με πληροφορίες από Guardian

