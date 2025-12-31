Τι θα γίνει το 2026: Οι πρώτες προβλέψεις - Τι «είδαν» οι σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο, Πούτιν

Οι προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί το 2026, έχουν ήδη αρχίσει.

Το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε διάφορους τομείς όπως η οικονομία και η τεχνολογία.

Σύμφωνα με το Forbes, στον χώρο της εργασίας, ειδικοί εντοπίζουν τάσεις που θα φέρουν νέες μορφές εργασίας και ενδεχομένως αλλαγές στις δομές των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ευελιξία και τις δεξιότητες του μέλλοντος ενώ σε οικονομικό επίπεδο, οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πολλές οικονομίες, πιθανότατα θα αποφύγουν ύφεση το 2026, με μία «μαλακή προσγείωση» της οικονομικής δραστηριότητας, όπου η ανάπτυξη συνεχίζεται αν και με αβέβαιους ρυθμούς.

Οι προβλέψεις των σαμάνων για το 2026

Μάλιστα, σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο, οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία. Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν επίσης, το τέλος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο παρελθόν οι σαμάνοι είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

