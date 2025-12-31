Ο Τραμπ βάζει το όνομά του παντού, από πολεμικά πλοία έως κρατικά προγράμματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί, στη δεύτερη θητεία του, να συνδέσει το όνομά του με θεσμούς και υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους, επεκτείνοντας μια πρακτική που είχε καλλιεργήσει ως επιχειρηματίας: την αξιοποίηση του προσωπικού του brand ως σήμα ισχύος και αναγνωρισιμότητας.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, η κυβέρνησή του έχει προχωρήσει σε κινήσεις που «βαφτίζουν» με το επώνυμό του δημόσια κτίρια και ομοσπονδιακά προγράμματα. Σύμφωνα με το Reuters, το όνομα του Τραμπ μπαίνει σε κτίρια στην Ουάσιγκτον και σε νέες ομοσπονδιακές πρωτοβουλίες. Ανάμεσά τους, ένα σχέδιο για νέα κλάση πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους επενδυτές, πλατφόρμα για φάρμακα με μειωμένες τιμές και ειδικοί λογαριασμοί αποταμίευσης για παιδιά.

Ιστορικοί της αμερικανικής προεδρίας αντιμετωπίζουν τις ονοματοδοσίες ως κίνηση εικόνας, που δεν είναι βέβαιο ότι θα αντέξει σε βάθος χρόνου. Ο Όστιν Σάρατ, καθηγητής στο Amherst College, σημειώνει ότι τέτοιες αλλαγές δεν «κλειδώνουν» οριστικά και θα κριθούν από τον πολιτικό συσχετισμό. Αν αλλάξει η εξουσία στην Ουάσιγκτον, λέει, τίποτα δεν αποκλείει να ξηλωθεί μέρος των μετονομασιών.

Σάλος με την απόφαση Τραμπ να μετονομάσει το Kennedy Center

Η μεγαλύτερη ένταση καταγράφηκε τον Δεκέμβριο, όταν το Kennedy Center, ο πιο προβεβλημένος πολιτιστικός θεσμός της πρωτεύουσας, πήρε στην επίσημη επωνυμία του και το όνομα του Τραμπ, δίπλα σε εκείνο του Τζον Φ. Κένεντι. Το Κέντρο είχε αφιερωθεί στον Κένεντι το 1964, με πράξη του Κογκρέσου, μετά τη δολοφονία του.

Wow‼️ The Kennedy Center already started slapping Donald Trump’s name on the building without congressional approval.



The narcissism is unreal with this man, and the willingness of so many to bend to his every whim is pathetic. pic.twitter.com/JTXONM50ut — Christopher Webb (@cwebbonline) December 19, 2025

Η απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο, όπου την πλειοψηφία έχουν πρόσωπα που διορίστηκαν επί Τραμπ. Μετά τη μετονομασία, ορισμένοι καλλιτέχνες ακύρωσαν προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Kennedy Center, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Reuters, αντίστοιχη αλλαγή έγινε και στο U.S. Institute of Peace, έναν οργανισμό που χρηματοδοτείται από το κράτος, έχει συσταθεί από το Κογκρέσο και δραστηριοποιείται στην πρόληψη συγκρούσεων. Στις 3 Δεκεμβρίου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον μετονόμασε σε «Donald J. Trump Institute of Peace», επικαλούμενο τον ισχυρισμό του προέδρου ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους.

Η εκτίμηση αυτή αμφισβητείται, καθώς σε αρκετές από τις περιοχές που προβάλλονται ως παραδείγματα αποκλιμάκωσης οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Το όνομα του Τραμπ έχει τοποθετηθεί και στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ο Τζούλιαν Ζέλιζερ, ιστορικός της προεδρίας στο πανεπιστήμιο του Princeton, υπενθυμίζει ότι στις ΗΠΑ πολλά κτίρια και μνημεία φέρουν ονόματα πρώην προέδρων, όμως αυτό γίνεται συνήθως αφού φύγουν από την εξουσία και λειτουργεί ως εθνική τιμή.Υπογραμμίζει ότι άλλο είναι ένας πρόεδρος να πιστώνεται μια δημοφιλή πολιτική και άλλο να σφραγίζονται με το όνομά του κρατικοί θεσμοί.γ

Η νέα «Trump-class» του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ

Στο πεδίο των εξοπλισμών, ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο για νέα κλάση πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, την οποία αποκάλεσε «Trump-class», δηλώνοντας ότι θα έχει προσωπική συμμετοχή στον σχεδιασμό. Κατά το Reuters, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα θα προχωρήσει μέχρι την κατασκευή. Παρόμοιες ναυπηγικές πρωτοβουλίες έχουν παγώσει ή ακυρωθεί στο παρελθόν και οι σχεδιασμοί βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Στην οικονομία, ο νόμος για φόρους και δαπάνες που ψηφίστηκε τον Ιούλιο δημιούργησε έναν νέο τύπο λογαριασμών αποταμίευσης για παιδιά με φορολογικά κίνητρα. Στον ιστότοπο της IRS εμφανίζονται ως «Trump Accounts», ενώ τυχόν αλλαγή στην ονομασία τους θα απαιτούσε νέα παρέμβαση του Κογκρέσου.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα προσχέδια για κέρματα του ενός δολαρίου με την εικόνα του Τραμπ, στο πλαίσιο των 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα κυκλοφορήσουν το 2026. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η «Trump Gold Card», ένα πρόγραμμα βίζας που υπόσχεται ταχύτερη πρόσβαση σε άδεια διαμονής για εύπορους ξένους επενδυτές, καθώς και το TrumpRx.gov, κυβερνητική πλατφόρμα για μειωμένες τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, προγραμματίζεται να λειτουργήσει το 2026.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την κριτική ότι πρόκειται για προσωπική προβολή.bnΑπό τον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Ελίζαμπεθ Χιούστον απορρίπτει την κριτική και αποδίδει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, από τις συμφωνίες για τις τιμές των φαρμάκων έως τους λογαριασμούς αποταμίευσης για παιδιά, στην «ηγεσία» του Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ κατηγορεί τους NYT και άλλα ΜΜΕ για «προδοσία»