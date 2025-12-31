ΔΙΕΘΝΗ
Η Φινλανδία κατέσχεσε πλοίο ύποπτο για σοβαρή φθορά σε υποθαλάσσιο καλώδιο

Τα τελευταία χρόνια, ενεργειακές και επικοινωνιακές υποδομές στη Βαλτική, όπως υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί, έχουν υποστεί επανειλημμένα ζημιές

Σκάφος της φινλανδικής ακτοφυλακής αναχαιτίζει το πλοίο που θεωρείται ύποπτο για ζημιά στο υποβρύχιο καλώδιο στη Βαλτική Θάλασσα / Φωτ: Finnish Border Guard
Οι φινλανδικές αρχές κατέσχεσαν πλοίο που θεωρούν ύποπτο για ζημιά σε υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ελσίνκι και Ταλίν. Η αστυνομία δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα του πλοίου.

Σύμφωνα με Φινλανδούς αξιωματούχους, το σκάφος φέρεται να συνδέεται με τη φθορά σε καλώδιο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Elisa, το οποίο βρίσκεται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Εσθονίας.

Η ζημιά σημειώθηκε στον Κόλπο της Φινλανδίας, τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας, ανάμεσα σε Εσθονία, Φινλανδία και Ρωσία.

Η Elisa, με έδρα το Ελσίνκι, εντόπισε ανωμαλία στο καλώδιο νωρίς το πρωί της Τετάρτης και ενημέρωσε τις φινλανδικές αρχές, ανέφερε η αστυνομία. Περιπολικό σκάφος της συνοριοφυλακής και ελικόπτερο εντόπισαν το ύποπτο πλοίο με την άγκυρα κατεβασμένη στη θάλασσα. Οι αρχές του έδωσαν εντολή να απομακρυνθεί και να αγκυροβολήσει σε φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Η υπόθεση διερευνάται ως σοβαρή φθορά ξένης περιουσίας, απόπειρα σοβαρής φθοράς και σοβαρή παρεμπόδιση των τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με τη φινλανδική αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη υπάρξει επαφές με εθνικές και διεθνείς αρχές, μεταξύ άλλων και στην Εσθονία.

Τα τελευταία χρόνια, ενεργειακές και επικοινωνιακές υποδομές στη Βαλτική, όπως υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί, έχουν υποστεί επανειλημμένα ζημιές. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ειδικοί και πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά ως μέρος υβριδικών επιχειρήσεων κατά της Δύσης.

«Η Φινλανδία είναι προετοιμασμένη για προκλήσεις ασφαλείας κάθε είδους και θα απαντά όποτε χρειάζεται», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Με πληροφορίες από Guardian

