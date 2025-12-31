Πώς υποδέχθηκε ο κόσμος το 2026, από το Σίδνεϊ και τη Σεούλ έως τo Κιριμπάτι

Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποδέχθηκαν- ήδη- το 2026, καθώς η αλλαγή της χρονιάς ξεκίνησε από τον Ειρηνικό, προχωρώντας σταδιακά προς την Ευρώπη και την Αμερική.

Πρώτα χτύπησαν τα μεσάνυχτα στα νησιά του Ειρηνικού κοντά στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας, όπως το Κιριτιμάτι, η Τόνγκα και η Νέα Ζηλανδία, και στη συνέχεια οι εορτασμοί άρχισαν να απλώνονται στον υπόλοιπο πλανήτη.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ έδωσε τον τόνο με μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι. Οι εκδηλώσεις έγιναν υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση ενόπλων σε εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, σημείωσε ότι η χαρά της Πρωτοχρονιάς αυτή τη φορά συνυπάρχει με τη σκιά της απώλειας.

Στο Χονγκ Κονγκ, η προγραμματισμένη επίδειξη πυροτεχνημάτων ακυρώθηκε ως ένδειξη πένθους για τους 161 νεκρούς από πυρκαγιά που κατέστρεψε συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak για το καθιερωμένο χτύπημα της καμπάνας.

Η καμπάνα ηχεί 33 φορές τα μεσάνυχτα, σε ένα τελετουργικό που συνδέεται με τη βουδιστική παράδοση και σηματοδοτεί, συμβολικά, το κλείσιμο της κακοτυχίας και την είσοδο στη νέα χρονιά.

Στην Κίνα, εκδηλώσεις και παράσταση με τύμπανα έγιναν στο πέρασμα Juyong του Σινικού Τείχους, λίγο έξω από το Πεκίνο. Στο πλήθος εμφανίστηκαν πλακάτ με το «2026» και το σύμβολο αλόγου, ενόψει της Χρονιάς του Αλόγου στο κινεζικό σεληνιακό ημερολόγιο, που ξεκινά τον Φεβρουάριο.

Στη Φούζινε, στην Κροατία, η αντίστροφη μέτρηση δεν περιμένει τα μεσάνυχτα. Από το 2000 το ραντεβού δίνεται το μεσημέρι και η «πρωτοχρονιά» γιορτάζεται στην πλατεία, με μουσική, πρόποση και –για τους πιο θαρραλέους– βουτιές στη λίμνη Μπάγιερ, με σκουφάκια του Αϊ-Βασίλη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, οι προετοιμασίες για την καθιερωμένη συγκέντρωση στην Τάιμς Σκουέρ ολοκληρώνονταν εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών, με κιγκλιδώματα ασφαλείας και υποδομές για τη διαχείριση του πλήθους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Truth Social, έκανε λόγο για «ισχυρά σύνορα», μηδενικό πληθωρισμό, «ισχυρό στρατό» και «ακμάζουσα οικονομία», σε μια χρονιά που οδηγεί στις ενδιάμεσες εκλογές.

