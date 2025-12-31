Ζοχράν Μαμντάνι: Θα ορκιστεί δήμαρχος με Κοράνι - Πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και θα ορκιστεί με Κοράνια, ανάμεσά τους και ένα σπάνιο χειρόγραφο από τη συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της πόλης.

Ο 34χρονος Δημοκρατικός αναλαμβάνει επισήμως λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (περίπου 7 το πρωί ώρα Ελλάδος), σε έναν παλαιό, κλειστό σταθμό του μετρό κάτω από το Δημαρχείο. Με την ορκωμοσία του γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος νοτιοασιατικής καταγωγής και ο πρώτος αφρικανικής καταγωγής που φτάνει στο αξίωμα.

Στην τελετή στον σταθμό του μετρό, ο Μαμντάνι θα τοποθετήσει το χέρι του σε δύο Κοράνια που ανήκαν στους παππούδες του. Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, σε δεύτερη, επίσημη τελετή στο Δημαρχείο, θα χρησιμοποιηθεί και ένα τρίτο κείμενο, ένα μικρών διαστάσεων χειρόγραφο που χρονολογείται στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα.

Το χειρόγραφο προέρχεται από τη συλλογή του Schomburg Center for Research in Black Culture της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης. Η επιμελήτρια Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, Χίμπα Άμπιντ, σημειώνει ότι το συγκεκριμένο Κοράνι «κουβαλά» τη γεωγραφική και πολιτισμική διαδρομή του Ισλάμ μέχρι τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα λιτό χειρόγραφο, με κόκκινο δερμάτινο εξώφυλλο και απλή γραφή, φτιαγμένο για καθημερινή χρήση.

Οι ερευνητές τοποθετούν τη δημιουργία του στην οθωμανική περίοδο, σε περιοχή που αντιστοιχεί σε σημερινά εδάφη της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ, των παλαιστινιακών εδαφών και της Ιορδανίας. Η διαδρομή του προς τη Νέα Υόρκη συνδέεται με το ενδιαφέρον του ιστορικού Αρτούρο Σόμπεργκ για τις σχέσεις του Ισλάμ με τις αφρικανικές και αφροαμερικανικές κοινότητες.

Ζοχράν Μαμντάνι: Πίστη, πολιτική και αντιδράσεις

Η ορκωμοσία δεν προϋποθέτει θρησκευτικό κείμενο. Στην πράξη, ωστόσο, οι περισσότεροι προκάτοχοι του Μαμντάνι επέλεγαν τη Βίβλο. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να δώσει δημόσια έμφαση στη μουσουλμανική του ταυτότητα , ένα στοιχείο που ανέδειξε και στην προεκλογική του εκστρατεία.

Λίγο πριν από τις εκλογές είχε μιλήσει για αύξηση της ισλαμοφοβικής ρητορικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να «κρύψει» την πίστη ή την καταγωγή του. Η επιλογή του Κορανίου αναζωπύρωσε τις επικρίσεις από συντηρητικούς κύκλους, με τον γερουσιαστή Τόμι Τάμπερβιλ να σχολιάζει στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών». Το Council on American-Islamic Relations έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον ίδιο ως εκφραστή αντιμουσουλμανικής ρητορικής.

Παρόμοια συζήτηση είχε ανοίξει και το 2006, όταν ο Κιθ Έλισον, ο πρώτος μουσουλμάνος βουλευτής στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε Κοράνι στην τελετουργική ορκωμοσία του.

Μετά τις τελετές, το ιστορικό χειρόγραφο αναμένεται να εκτεθεί δημόσια στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Όπως σημειώνει η Άμπιντ, στόχος είναι η αυξημένη προβολή να οδηγήσει περισσότερους πολίτες σε μια γνωριμία με την ιστορία και την παρουσία του Ισλάμ στη ζωή της πόλης.

Με πληροφορίες από Associated Press