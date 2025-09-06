Ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ βασιζόμενος σε fake news του Foxλ από το 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι σκέφτεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, βασιζόμενος σε παραπλανητικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ που παρουσίασε πλάνα από το 2020 ως αν είχαν συμβεί φέτος το καλοκαίρι.

«Είδα σήμερα στην τηλεόραση, δεν ήξερα ότι συνέχιζαν αυτά, αλλά το Πόρτλαντ είναι απίστευτο, όσα συμβαίνουν εκεί», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ισχυριζόμενος ότι είδε αποδείξεις για «καταστροφή της πόλης».

Στην πραγματικότητα, οι διαδηλώσεις του 2024 περιορίζονται σε λίγες δεκάδες ανθρώπους έξω από κέντρο της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), σε απομακρυσμένο σημείο της πόλης. Σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις του 2020, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, που τότε συγκέντρωναν χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο του Πόρτλαντ επί μήνες.

Η παραπληροφόρηση του Τραμπ

Το Fox News μετέδωσε ρεπορτάζ που μπέρδεψε πλάνα από μικρή διαδήλωση της φετινής εβδομάδας με viral βίντεο του 2020, όπου ο διαδηλωτής Κρίστοφερ Ντέιβιντ ψεκάστηκε με χημικά από ομοσπονδιακό πράκτορα. Το κανάλι παρουσίασε το βίντεο ως «φετινό», δημιουργώντας ψευδή εικόνα μεγάλης κλιμάκωσης.

Βασισμένος σε αυτά, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα το σταματήσουμε πολύ εύκολα, δεν το είχα στη λίστα μου, αλλά όταν είδα χθες το βράδυ τηλεόραση, κατάλαβα ότι αυτό συνεχίζεται».

Οι αντιδράσεις του Πόρτλαντ στον Τραμπ

Ο δήμαρχος της πόλης, Κιθ Γουίλσον, απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα ομοσπονδιακής παρέμβασης:

«Δεν έχω ζητήσει – και δεν χρειάζομαι – ομοσπονδιακή παρέμβαση. Η αστυνομία του Πόρτλαντ έχει προστατέψει την ελευθερία της έκφρασης και αντιμετωπίζει τα περιστατικά βίας γύρω από το κτίριο της ICE. Είμαστε υπερήφανη πόλη-καταφύγιο και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της κοινότητάς μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Παρά τις διαψεύσεις, ο Τραμπ συνέχισε να διαδίδει τη θεωρία συνωμοσίας του 2020 περί «πληρωμένων αναρχικών» από την Αριστερά: «Αυτοί είναι επαγγελματίες ταραχοποιοί. Βλέπεις τις καλοτυπωμένες ταμπέλες τους. Τους πληρώνουν ριζοσπαστικές ομάδες. Αν πάμε στο Πόρτλαντ, θα τους εξαφανίσουμε, δεν θα σταθούν ούτε λεπτό», δήλωσε, περιγράφοντας την πόλη ως «κόλαση στη γη».

Η απάντηση του Όρεγκον στον Τραμπ

Ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας, Νταν Ρέιφιλντ, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν νομικές ενέργειες αν ο πρόεδρος στείλει στρατεύματα:

«Μπορεί ο πρόεδρος να έχει εξουσία, αλλά πρέπει να μείνει στη λωρίδα του. Αν δεν το κάνει, θα τον κρατήσουμε υπόλογο. Το Όρεγκον είναι ασφαλές και έτσι θα παραμείνει», δήλωσε.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ, η εικόνα στο Πόρτλαντ δεν έχει καμία σχέση με το χάος του 2020. Τα οδοφράγματα και τα συρματοπλέγματα έχουν απομακρυνθεί, το κέντρο έχει επανέλθει στην κανονικότητα και οι τρέχουσες διαδηλώσεις παραμένουν περιορισμένες.

Ωστόσο, το περιστατικό δείχνει πόσο εύκολα μια ψευδής εικόνα μπορεί να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα – και πώς το Πόρτλαντ εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο της ρητορικής Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian