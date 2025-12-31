Πού προτιμούν να ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι και πόσο διαρκούν οι διακοπές τους

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες πέρασαν κατά μέσο όρο σχεδόν μία εβδομάδα σε χώρες της ΕΕ το 2024, με την Ελλάδα και τη Ρουμανία να ξεχωρίζουν ως οι προορισμοί όπου οι επισκέπτες μένουν περισσότερο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Και στις δύο χώρες, η μέση διάρκεια διαμονής ξεπέρασε τις εννέα διανυκτερεύσεις, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στον αντίποδα, οι συντομότερες αποδράσεις καταγράφονται στην Εσθονία και το Βέλγιο, όπου οι επισκέπτες μένουν λίγο πάνω από τρεις νύχτες.

Οι διαφορές αυτές συνδέονται κυρίως με την απόσταση και την ευκολία πρόσβασης. Προορισμοί όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Κύπρος απαιτούν συνήθως μεγαλύτερο κόστος και χρόνο μετακίνησης, κάτι που ωθεί τους ταξιδιώτες να παρατείνουν τη διαμονή τους. Αντίθετα, χώρες όπως το Βέλγιο, με άμεσες οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις με γειτονικά κράτη, ευνοούν τα σύντομα ταξίδια λίγων ημερών.

Facebook Twitter Φωτ: Eurostat / Euronews

Το κόστος των ταξιδιών παρουσίασε επίσης μεγάλες αποκλίσεις. Κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι δαπάνησαν 851 ευρώ ανά ταξίδι, με τη Σλοβακία να καταγράφει τη χαμηλότερη μέση δαπάνη και την Κύπρο τη μεγαλύτερη.

Η τουριστική κίνηση συγκεντρώθηκε, όπως αναμενόταν, στην καρδιά του καλοκαιριού. Περίπου ένα στα τέσσερα ταξίδια πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τον έντονα εποχικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά τη διαμονή, τα ξενοδοχεία παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή, συγκεντρώνοντας σχεδόν τέσσερις στις δέκα διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, περίπου το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών επέλεξε ενοικιαζόμενα σπίτια ή διαμερίσματα, ενώ τα κάμπινγκ αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό.

Facebook Twitter Φωτ: Eurostat / Euronews

Η ευρεία χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις επιπτώσεις τους στη στεγαστική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προαναγγείλει νέο πλαίσιο κανόνων για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνίσει το εύρος των παρεμβάσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες περιορισμού.

Συνολικά, οι κάτοικοι της ΕΕ πραγματοποίησαν το 2024 περίπου 250 εκατομμύρια ταξίδια με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση σε άλλη χώρα της Ένωσης. Σχεδόν οι μισοί μετακινήθηκαν οδικώς, ενώ ακολούθησαν οι αεροπορικές μετακινήσεις. Το τρένο και το λεωφορείο παρέμειναν δευτερεύουσες επιλογές.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Τουρισμός: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην προσέλκυση νέων ταξιδιωτών