Politico: Η μικρή Κύπρος αντιμέτωπη με τη «μεγάλη στιγμή» της Ευρώπης

«Από τον Ιανουάριο, μία από τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, η Κύπρος, θα είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα μεγαλύτερα προβλήματα του μπλοκ εδώ και δεκαετίες» σχολιάζει το Politico.

Και συνεχίζει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδίδει τα κλειδιά του Συμβουλίου της στην Κύπρο την 1η Ιανουαρίου, δίνοντας στο μικροσκοπικό κράτος το έργο της ηγεσίας διπλωματικών συνομιλιών σε καυτά ζητήματα, που κυμαίνονται από την απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα έως τη διάσωση κρίσιμων βιομηχανιών που βρίσκονται σε κρίση, τη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση μεγάλων τμημάτων ενός νομοθετικού σώματος που η εκτελεστική της εξουσία επιδιώκει να περικόψει».

Η κλίμακα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Λευκωσία είναι πρωτοφανής, συνεχίζει το Politico. Και το καθήκον αυτό βαρύνει μία από τις μικρότερες χώρες-μέλη του μπλοκ και την πιο απομακρυσμένη γεωγραφικά από τις Βρυξέλλες.

Τι λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico για την Κύπρο

«Πάντα λυπάμαι για τις μικρότερες χώρες που αναλαμβάνουν την προεδρία, επειδή είναι πολλή δουλειά και περιλαμβάνει τόσους πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν χώρες όπως το Λουξεμβούργο που το έχουν κάνει πολλές φορές και μπορούν να αφιερώσουν πόρους σε αυτό, αλλά η Κύπρος δεν έχει ιστορικά βρεθεί σε αυτή τη θέση», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος δεν κατονομάστηκε για να μιλήσει ειλικρινά για το πώς αντιλαμβάνονται την επόμενη προεδρία στις Βρυξέλλες.

Η κυπριακή κυβέρνηση και η μόνιμη αντιπροσωπεία της στις Βρυξέλλες «αγωνίζονται τους τελευταίους μήνες για να ξεπεράσουν κρίσιμα εμπόδια για να ολοκληρώσουν τη δουλειά». Έχουν προσλάβει άτομα και μάλιστα έχουν οργανώσει καθημερινές απευθείας πτήσεις μεταξύ Βρυξελλών και Λευκωσίας για να μετακινούν διπλωμάτες πιο γρήγορα.

Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της προεδρίας της, η Κύπρος ξεκίνησε έναν ανασχηματισμό υπουργικού συμβουλίου, αναβάλλοντας μια επίσημη εκδήλωση έναρξης της προεδρίας για τις 21 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

«Υπάρχει αυτή η υπόθεση ότι η κυπριακή προεδρία θα είναι χαοτική», δήλωσε δεύτερος διπλωμάτης από άλλη χώρα της ΕΕ, «αλλά ειλικρινά κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν και αυτό έχει καθησυχάσει τους ανθρώπους».

Στις Βρυξέλλες, οι απεσταλμένοι προετοιμάζονται για τους επόμενους έξι μήνες. Ζητήματα με καυτά θέματα, όπως οι κανόνες για την πράσινη χρήση των αυτοκινήτων και η μείωση της γραφειοκρατίας στους τεχνολογικούς κανονισμούς, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Οι κυβερνήσεις ξεκινούν έντονες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης. Πάνω απ' όλα, η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, γα την ασφάλεια της ηπείρου «κυριαρχεί στο μυαλό των πολιτικών και των ψηφοφόρων».

«Η Κύπρος είναι μία από τις τέσσερις μόνο χώρες της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ιστορικά έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Τώρα, όμως, η χώρα είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τους Δυτικούς συμμάχους της. Η Κύπρος επιδιώκει, για παράδειγμα, να δείξει ότι σημειώνει πρόοδο ανακαλώντας εκατοντάδες υπηκοότητες που είχαν εκχωρηθεί σε Ρώσους στο πλαίσιο ενός προγράμματος ''χρυσού διαβατηρίου'' που έθεσε σε αναίρεση το 2020» εξηγεί το Politico.

«Η κυπριακή προεδρία ακολουθεί εκείνη της Πολωνίας και της Δανίας, δύο σημαντικών παικτών σε καυτά ζητήματα όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα. Το διπλωματικό αποτύπωμα της Λευκωσίας ήταν ιστορικά μικρότερο και η προσέγγισή της στις ξένες πρωτεύουσες έχει επικεντρωθεί στη διαρκή σύγκρουσή της με την Τουρκία» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και η επακόλουθη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχουν φέρει τη χώρα στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Η Λευκωσία επιλέχθηκε για να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ και των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας στην πολιορκημένη περιοχή και μάλιστα πρότεινε ένα ευρύ ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό των μαχών. «Αυτές οι προσπάθειες βοήθησαν να μπει το νησί στο ραντάρ και ανώτερων πολιτικών στην Ουάσινγκτον», σύμφωνα με το Politico.