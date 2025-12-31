ΔΙΕΘΝΗ
«Πιστεύουμε στη νίκη μας» στην Ουκρανία - Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ρωσία θα επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους πολίτες

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 2026 ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Φωτ: EPA
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ρωσία θα επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους πολίτες, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε ευχές στις ένοπλες δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι εμπιστεύεται τους στρατιώτες και την ηγεσία τους.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας με την έλευση του νέου έτους. Σας εμπιστευόμαστε και πιστεύουμε στη νίκη μας», είπε, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση στο μέτωπο.

