Η CIA πίσω από το πλήγμα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Associated Press 

Η CIA βρίσκεται πίσω από την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε λιμενική εγκατάσταση της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση της επιχείρησης, τα οποία μίλησαν στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της υπόθεσης.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή άμεση αμερικανική επιχείρηση σε έδαφος της Βενεζουέλας από τότε που η Ουάσινγκτον ξεκίνησε, τον Σεπτέμβριο, σειρά πληγμάτων σε διεθνή ύδατα στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Η ενέργεια αυτή θεωρείται σημαντική κλιμάκωση της πίεσης που ασκεί εδώ και μήνες η κυβέρνηση Τραμπ στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Από την πλευρά του Καράκας δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία επίσημη αντίδραση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε πρώτος δημόσια στην επιχείρηση σε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «μια μεγάλη εγκατάσταση απ’ όπου φεύγουν πλοιάρια». Λίγες ημέρες αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για «λιμενική περιοχή όπου φορτώνονται σκάφη με ναρκωτικά», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει αν το πλήγμα πραγματοποιήθηκε από τον στρατό ή από υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω. Εκπρόσωπος της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν είχαν καμία εμπλοκή, ούτε σε επιχειρησιακό ούτε σε πληροφοριακό επίπεδο.

Η εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Μαδούρο

Η επίθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ξεκίνησε το καλοκαίρι, με σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Καραϊβική. Έκτοτε έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 αμερικανικά πλήγματα σε σκάφη που χαρακτηρίζονται ως μέσα διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό. Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ έχει προχωρήσει και σε μέτρα που προσομοιάζουν με ναυτικό αποκλεισμό, στοχεύοντας δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο από και προς τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των κυρώσεων.

Η εμπλοκή της CIA αποκαλύφθηκε αρχικά από το CNN. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι θα διέτασσε πλήγματα εντός της Βενεζουέλας, ενώ έχει προχωρήσει και στο ασυνήθιστο βήμα να παραδεχθεί δημόσια ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της υπηρεσίας πληροφοριών στη χώρα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Καταδιώκουν και τρίτο δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, τέτοιες επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται σε ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου. Ωστόσο, η ανάθεση της ενέργειας στην CIA και όχι στον στρατό εκτιμάται ότι περιορίζει το εύρος της κοινοβουλευτικής εποπτείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι, κατά την εκτίμησή του, η κυβέρνηση Μαδούρο δεν θα παραμείνει για πολύ στην εξουσία. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και στενοί συνεργάτες του διώκονται από το 2020 στις ΗΠΑ για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά και τρομοκρατία, κατηγορίες τις οποίες το Καράκας απορρίπτει. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ανεβάσει φέτος στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Σε δημόσια ομιλία διάρκειας περίπου μίας ώρας, την επομένη των αποκαλύψεων, ο Μαδούρο δεν έκανε καμία αναφορά στην επίθεση ή στον ρόλο της CIA.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα κρατήσουν ή θα πουλήσουν το πετρέλαιο που κατέσχεσαν από τη Βενεζουέλα