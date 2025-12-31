«Ακούγεται σαν δράκος»: Mαύρη αρκούδα έχει εγκατασταθεί κάτω από σπίτι στην Καλιφόρνια

Μια ασυνήθιστη «συγκατοίκηση» έχει αναστατώσει έναν ιδιοκτήτη σπιτιού στην Αλταντίνα της Καλιφόρνιας, ο οποίος λέει ότι μια μαύρη αρκούδα έχει εγκατασταθεί εδώ και πάνω από έναν μήνα στον χαμηλό, υπόγειο χώρο κάτω από την κατοικία του.

Ο 63χρονος Κεν Τζόνσον περιέγραψε στα τοπικά μέσα ότι το ζώο ακούγεται «σαν δράκος» όταν κινείται κάτω από το σπίτι και ότι η παρουσία του τον φοβίζει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρκούδα προκάλεσε ζημιά και σε γραμμή φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να κλείσει την παροχή.

Οι υπηρεσίες Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας (California Department of Fish and Wildlife) αναφέρουν ότι συνεργάζονται με τον ιδιοκτήτη από τότε που δηλώθηκε, τον Νοέμβριο, πως η αρκούδα μπήκε στον αφύλακτο χώρο. Όπως σημειώνεται, έχουν στηθεί παγίδες με δόλωμα, έχουν τοποθετηθεί κάμερες και φωτισμός για απομακρυσμένη παρακολούθηση, ενώ έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να απομακρυνθεί το ζώο από την περιοχή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, στην Καλιφόρνια καταγράφονται κάθε χρόνο χιλιάδες εμφανίσεις μαύρων αρκούδων, ωστόσο ο κίνδυνος για τους κατοίκους θεωρείται χαμηλός. Η πολιτειακή υπηρεσία εκτιμά ότι ο πληθυσμός της μαύρης αρκούδας κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 49.000 και 71.000 ζώων.

Οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής υπενθυμίζουν ότι, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ασφαλίζουν τέτοιους χώρους κάτω από σπίτια και βεράντες, καθώς οι αρκούδες μπορούν να χωρέσουν ακόμη και από μικρά ανοίγματα και, όταν εγκατασταθούν, οι ζημιές μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δαπανηρές.

Με πληροφορίες από ABC News

