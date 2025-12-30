Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο ρόλος του πρίγκιπα Ουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025 αποκάλυψε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έλαβε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ως εισόδημα για το δεύτερο έτος του από το κτήμα του Δουκάτου της Κορνουάλης.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης είναι τίτλος και η περιουσία που κληρονόμησε όταν ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, ανέβηκε στον θρόνο το 2022.

Το Δουκάτο της Κορνουάλης δημοσίευσε την Ενοποιημένη Ετήσια Έκθεσή του για το 2025 νωρίτερα φέτος, αποκαλύπτοντας ένα διανεμητέο πλεόνασμα ύψους 22,9 εκατομμυρίων λιρών (30,9 εκατομμύρια δολάρια) για το οικονομικό έτος 2024-2025, το δεύτερο έτος του Πρίγκιπα Γουίλιαμ ως Δούκα της Κορνουάλης.

Το ποσό αυτό καλύπτει τα επίσημα, φιλανθρωπικά και ιδιωτικά έξοδα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ Μίντλετον και των τριών παιδιών τους.

Ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν λαμβάνει παραδοσιακό μισθό. Αντίθετα, τα ετήσια έξοδά του καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια περιουσία που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Έντουαρντ III το 1337 για να παρέχει πόρους στον διάδοχο του θρόνου.

Η εκτεταμένη αυτή περιουσία, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, εκτείνεται σε 130.000 στρέμματα σε 23 κομητείες της Αγγλίας και της Ουαλίας, και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη του διαδόχου και της οικογένειάς του. Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο το 2022, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έγινε ο νέος Δούκας της Κορνουάλης και επικεφαλής του κτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καταβάλλει φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει από το Δουκάτο της Κορνουάλης, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, βασιλική πηγή ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «είχε βυθιστεί πλήρως» στον ρόλο του ως επικεφαλής του Δουκάτου της Κορνουάλης.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στην περιουσία από τότε που την κληρονόμησε, μεταξύ των οποίων και μια διανυκτέρευση τον Μάιο του 2024, όταν επισκέφθηκε το καινοτόμο οικιστικό πρόγραμμα του Δουκάτου στην Newquay, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Με πληροφορίες από people.com

