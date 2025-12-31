Ρόδος: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του 19χρονου οπλίτη» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα με τον 19χρονο οπλίτη στη Ρόδο, συνεχίζει να αναζητά η οικογένειά του καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατό του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου ΕΠΟΠ στη Ρόδο, Γιώργος Κοκοσάλης, μίλησε μεταξύ άλλων για τα τεχνικά ευρήματα της έκρηξης.

Από την ανάλυση των τραυμάτων και την απουσία κρατήρα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το νέφος των σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν, προκύπτει –σύμφωνα με τον δικηγόρο– ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως είπε, βασίζονται και στην τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα της οικογένειας, ενώ εμφανίστηκε κατηγορηματικός πως η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ.

Ρόδος: Παρωχημένο το στρατιωτικό υλικό

Όπως τόνισε, ο 19χρονος βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας, υπογράμμισε ότι οι οικείοι του Ραφαήλ ζητούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή έκφρασης οργής. Παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, διατηρούν – όπως είπε – καθημερινή επικοινωνία με την άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια, προσπαθώντας αμοιβαία να στηρίξουν ο ένας τον άλλο.

Ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα οπλοστάσια των χωρών - μελών του NATO εδώ και χρόνια.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, κατά τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

