Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης

Διακόπηκε, λόγω έντονης χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο ύψος του καζίνο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρός παγετός αναμένεται στα ηπειρωτικά και στα βόρεια.

Σημειώνεται πως με ήλιο και βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται ο καιρός της Πρωτοχρονιάς, ενώ το τσουχτερό κρύο θα υποχωρήσει.

Χιονοπτώσεις αναμένονται την Πρωτοχρονιά σε Λήμνο, Σαμοθράκη και βόρεια Κρήτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Στα «λευκά» η κορυφή της Πάρνηθας

Στα «λευκά» ντύθηκε από το πρωί η κορυφή της Πάρνηθας στην Αττική, ενώ χιονίζει κατά διαστήματα και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Στην Εύβοια, την περιοχή που θα δεχτεί και τις περισσότερες χιονοπτώσεις από αυτό το κύμα κακοκαιρίας-εξπρές, χιονίζει σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από την Στενή προς τους Στρόπωνες, στον Άγιο αλλά και στη Σέττα του Δήμου Ερέτριας.

Η θερμοκρασία πέφτει όσο προχωρά η μέρα και δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείχνει κάτω από το μηδέν στην αλλαγή του χρόνου.

Από τον παγετό της Πρωτοχρονιάς στους 18 βαθμούς Κελσίου

Από την Παρασκευή προβλέπονται βροχές ειδικά σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα.

Η άνοδος θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου ως και την Τρίτη.

Πάντως μηχανήματα της Περιφέρειας που ήδη βρίσκονταν σε ετοιμότητα καθαρίζουν τους δρόμους όπου κρίνεται απαραίτητο.

Επιφυλακή υπάρχει για τις επόμενες ώρες για πιθανή επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά άλλες περιοχές της χώρας σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αστεροσκοπείου της Αθήνας, αυτή την ώρα δεν καταγράφονται έντονα φαινόμενα.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και ευάλωτων ομάδων

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, θέτουν σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και ευάλωτων πολιτών.

Στην Αθήνα, λειτουργεί η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, ενώ το Υπνωτήριο του Δήμου, παρέχει συνεχώς διαμονή, σίτιση και υποστήριξη για τους αστέγους.

Στη Θεσσαλονίκη, οι κοινωνικές δομές λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο έως τις 2 Ιανουαρίου, με το Υπνωτήριο Αστέγων να υποδέχεται πολίτες όλη τη νύχτα και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας σε 24ωρη λειτουργία.