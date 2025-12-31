ΕΦΕΤ: Ανάκληση σταφίδας μετά τον εντοπισμό επικίνδυνης ουσίας

Ο ΕΦΕΤ προχωρά στην ανάκληση τροφίμου, μετά τον εντοπισμό επικίνδυνης ουσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΕΤ και ειδικότερα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) διαπιστώθηκε η διακίνηση σταφίδας προέλευσης Αργεντινής στην οποία ανιχνεύθηκε ωχρατοξίνη Α σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που προβλέπει η νομοθεσία.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «Βio Farma Bio Σταφίδα Ξανθή», σε συσκευασία 200 γραμμαρίων, το οποίο διακινείται από την εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε..

Η συσκευασία που ανακαλείται/Φωτογραφία: dimfil.gr

Μετά την ενημέρωσή της από τον ΕΦΕΤ, η εταιρεία αποφάσισε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν, για λόγους προστασίας της υγείας τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής ή αντικατάστασης, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην εταιρεία ΝΤΙΜΦΙΛ Α.Ε. μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της: https://www.dimfil.gr.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι η ωχρατοξίνη Α είναι μυκοτοξίνη που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως σε περιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης, και τονίζει τη σημασία της άμεσης συμμόρφωσης με τις οδηγίες ανάκλησης.

