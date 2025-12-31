«Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας»: Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη μπαίνει στο 2026 σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου, όπως είπε, «επιστρέφουν οι αυτοκρατορίες» και αμφισβητείται η διεθνής τάξη, καλώντας τους Γάλλους σε ενότητα και αντοχή. «Η Γαλλία κρατά», τόνισε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί η «Ευρώπη της άμυνας», λέγοντας ότι το ζήτημα περνά σε φάση συγκεκριμένων αποφάσεων. Προανήγγειλε ότι στις αρχές Ιανουαρίου, στο Παρίσι, ευρωπαϊκές χώρες και σύμμαχοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις για την προστασία της Ουκρανίας και για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην ήπειρο.

Macron's New Year message: Jan. 6 will see Europe make 'CONCRETE COMMITMENTS' to 'protect Ukraine' pic.twitter.com/1KdHI2jtcl — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για την ανάγκη να προστατευθούν «η ανεξαρτησία και οι ελευθερίες» απέναντι σε έναν κόσμο όπου «το δίκαιο του ισχυροτέρου» τείνει να επιβληθεί, αλλά και να θωρακιστεί η «ευρωπαϊκή βιομηχανική και αγροτική βάση» με κανόνες εμπορίου που θα είναι, όπως είπε, δίκαιοι.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε το 2026 χρονιά στην οποία θέλει να προχωρήσουν συγκεκριμένα «μεγάλα μέτωπα», από την έναρξη ενός σχήματος εθνικής υπηρεσίας για τους νέους έως μέτρα για την προστασία παιδιών και εφήβων από τα κοινωνικά δίκτυα και τις οθόνες, καθώς και την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για το τέλος της ζωής «με αξιοπρέπεια».

Σε μία μόνο αναφορά στις εκλογές, σημείωσε ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του ως το 2027 και ότι θα επιδιώξει η προεδρική αναμέτρηση να διεξαχθεί «χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση». Κλείνοντας, ευχήθηκε για το 2026 «ενότητα, δύναμη και ελπίδα».

Με πληροφορίες από Le Monde