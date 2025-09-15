ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ: Απειλεί να θέσει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης με την ICE

Η κόντρα αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για πολίτες που διαμένουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ: Απειλεί να θέσει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης με την ICE Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Ντόναλντ Τραμπ / Getty Images
0

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να την θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, μετά την άρνηση της δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ να συνεργαστεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η κόντρα αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για πολίτες που διαμένουν ή εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η απόφαση υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές του εξουσίες και συνιστά επικίνδυνη παρέμβαση στην αυτονομία της τοπικής διοίκησης.

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Αύγουστο, όταν ο Τραμπ έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα με το επιχείρημα της «αποκατάστασης του νόμου και της τάξης».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον «ανθίζει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν χωρίς έγκλημα», κατηγορώντας τους «Δημοκρατικούς της ριζοσπαστικής αριστεράς» ότι πίεσαν τη δήμαρχο να υιοθετήσει στάση μη συνεργασίας με την ICE.

Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πολιτειακές δυνάμεις, υπάγεται απευθείας στον πρόεδρο, γεγονός που δίνει στον Τραμπ τη δυνατότητα να προχωρήσει στην κίνηση που προαναγγέλλει.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ρωσία θέλει πίσω τους S-400 από την Τουρκία – Στο τραπέζι η επαναγορά τους

Διεθνή / Η Ρωσία θέλει πίσω τους S-400 από την Τουρκία – Στο τραπέζι η επαναγορά τους

Η Ρωσία φέρεται να ζήτησε από την Τουρκία να επαναγοράσει τους S-400, καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις λόγω αυξημένης ζήτησης - Πώς η πρόταση επηρεάζει τις σχέσεις Άγκυρας με ΝΑΤΟ και ΗΠΑ και τι σημαίνει για τα F-35
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
«Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Διεθνή / «Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Μεγάλη διαδήλωση 50.000 ατόμων στην Άγκυρα ενάντια στη δικαστική απόφαση που απειλεί την ηγεσία του CHP - Ο Οζγκιούρ Οζέλ κάνει λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα» και επιτίθεται στην κυβέρνηση Ερντογάν
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Διεθνή / Στο Ισραήλ ο Ρουμπιο - Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στην ατζέντα

Ο Ρούμπιο έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ότι η αμερικανική διοίκηση δεν θα αντιταχθεί στην προσάρτηση αυτή - Αξιωματούχοι επισημαίνουν όμως τον κίνδυνο να διαταραχθούν οι Συμφωνιες του Αβραάμ
LIFO NEWSROOM
 
 