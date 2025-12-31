Αγροτικά μπλόκα: Πρωτοχρονιά στα τρακτέρ - Ποιες οι επόμενες κινήσεις

Στα μπλόκα υποδέχονται το 2026 οι αγρότες της χώρας.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, «για πρώτη φορά στην ιστορία των αγροτικών κινητοποιήσεων», οι αγρότες υποδέχονται τον νέο χρόνο στα μπλόκα, διατηρώντας παράλληλα ανοχκτό το εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσίαρας έκανε λόγο για ώρα ευθύνης και απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο.

Τι συμβαίνει στο αργοτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια

Σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση παραμένουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια και δεν θα παραστούν στη σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα την Κυριακή.

Παράλληλα, τονίζουν ότι ο αριθμός των αγροτών που έφυγε από το εν λόγω μπλόκο το μεσημέρι της Τετάρτης (31/12), οι αγρότες από την Χαλκιδική δηλαδή, είναι μικρός, σχετικά με το υπόλοιπο μπλόκο, το οποίο θα εξακολουθεί να ενισχύεται, ώστε να είναι ενισχυμένοι και οι ίδιοι στον διάλογο όταν αυτός θα γίνει.

Συνεχίζουν τις συσκέψεις τους καθημερινά, όπως τονίζουν, προκειμένου να διαμορφώσουν την ατζέντα του διαλόγου όταν αυτός θα γίνει.

Την Παρασκευή, θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 32 ημέρες, προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους, για το ποια θα είναι η πρόταση που θα μεταφέρουν στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει την Κυριακή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ