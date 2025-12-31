ΔΙΕΘΝΗ
Μετωπική σύγκρουση τρένων στο Μάτσου Πίτσου - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες 

Νεκρός είναι ένας μηχανοδηγός, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 τραυματίες, με αρκετούς σε σοβαρή κατάσταση.

Φωτ: Χ
Μετωπική σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στη γραμμή που εξυπηρετεί το Μάτσου Πίτσου άφησε έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες στο Περού

Νεκρός είναι ο μηχανοδηγός, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 τραυματίες, με αρκετούς σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα έγινε την Τρίτη σε τμήμα μονής γραμμής ανάμεσα στο Ογιανταϊτάμπο και το Άγουας Καλιέντες, τη μικρή πόλη που λειτουργεί ως «πύλη» για τον αρχαιολογικό χώρο. Από την Κούσκο έσπευσαν ασθενοφόρα και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και πολίτες των ΗΠΑ, ενώ το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι συνδράμει Βρετανούς που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στο σημείο παρέμεναν για ώρες εκατοντάδες τουρίστες, περιμένοντας να απομακρυνθούν, καθώς η πρόσβαση είναι δύσκολη και οι μετακινήσεις γίνονται με περιορισμένα μέσα. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει εικόνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Οι δύο αμαξοστοιχίες ανήκαν σε διαφορετικούς φορείς εκμετάλλευσης, την PeruRail και την Inca Rail. Η PeruRail ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της έδωσε αμέσως πρώτες βοήθειες και εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο του μηχανοδηγού.

Το δυστύχημα έρχεται σε μια περίοδο έντασης γύρω από τη διαχείριση των μεταφορών προς το Μάτσου Πίτσου, καθώς τοπικές κοινότητες έχουν διατυπώσει ενστάσεις για τις διαδικασίες ανάθεσης και για το κόστος μετακίνησης προς το μνημείο, που θεωρείται από τους πιο προσοδοφόρους τουριστικούς «διαδρόμους» της χώρας.

Το Μάτσου Πίτσου, πόλη των Ίνκας του 15ου αιώνα, συγκαταλέγεται στα πιο επισκέψιμα μνημεία της Λατινικής Αμερικής. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με τρένο και λεωφορείο, ή με πεζοπορία στο Μονοπάτι των Ίνκας, ενώ ισχύει ημερήσιο όριο επισκεπτών για την προστασία του χώρου.

Με πληροφορίες από BBC

