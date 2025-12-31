ΔΙΕΘΝΗ
Μοτοσικλέτες αξίας $40 εκατ. κατασχέθηκαν στο κυνήγι πρώην Ολυμπιακού αθλητή στο Μεξικό

Ο Ράιαν Γουέντινγκ βρίσκεται στη λίστα των «Δέκα Πλέον Καταζητούμενων» του FBI - Κατηγορείται για διεύθυνση διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών

Φωτ: FBI
Οι μεξικανικές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση δεκάδων μοτοσικλετών, συνολικής αξίας περίπου 40 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό του Ράιαν Γουέντινγκ, ενός 44χρονου Καναδού που καταζητείται από το FBI και βρίσκεται στη λίστα των «Δέκα Πλέον Καταζητούμενων».

Ο Γουέντινγκ, πρώην Ολυμπιακός αθλητής του σνόουμπορντ, αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ για διεύθυνση διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, διώκεται και για υπόθεση δολοφονίας μάρτυρα σε ομοσπονδιακή έρευνα. Αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι κρύβεται στο Μεξικό με κάλυψη από το καρτέλ Σιναλόα και έχουν ανακοινώσει αμοιβή έως 15 εκατ. δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Οι κατασχέσεις έγιναν έπειτα από σειρά ερευνών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα, με εκτέλεση πολλαπλών ενταλμάτων. Εκτός από τις μοτοσικλέτες, οι αρχές πήραν έργα τέχνης και μετάλλια. Το FBI ανέφερε ότι η επιχείρηση έγινε με συνδρομή των μεξικανικών αρχών, της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας και της αστυνομίας του Λος Αντζελες.

Φωτ: FBI
Φωτ: FBI

Ο Γουέντινγκ είχε εκπροσωπήσει τον Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι, όπου κατετάγη 24ος στο παράλληλο γιγαντιαίο σλάλομ. Σήμερα, ωστόσο, οι αρχές σε ΗΠΑ και Καναδά τον περιγράφουν ως πρόσωπο με ρόλο αντίστοιχο μεγάλων αρχηγών οργανωμένου εγκλήματος, παραλληλίζοντάς τον με μορφές όπως ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και ο Πάμπλο Εσκομπάρ.

Φωτ: FBI

Σε κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε στην Καλιφόρνια συνελήφθησαν ακόμη δέκα άτομα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Γουέντινγκ συνεργαζόταν στενά με το καρτέλ Σιναλόα για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε κατηγορηθεί το 2024 ότι διαχειριζόταν δίκτυο που διακινούσε περίπου 60 τόνους κοκαΐνης τον χρόνο, με μεταφορές μέσω φορτηγών σε διαδρομές που συνέδεαν την Κολομβία, το Μεξικό, τη Νότια Καλιφόρνια και τον Καναδά.

Στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη δολοφονία μάρτυρα, οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν στον Γουέντινγκ ρόλο οργάνωσης της επιχείρησης στην Κολομβία, με στόχο να αποτραπεί η έκδοσή του στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρουν, συνεργάτες του χρησιμοποίησαν καναδική ιστοσελίδα, το The Dirty News, για να δημοσιεύσουν φωτογραφία του μάρτυρα, ώστε να ταυτοποιηθεί. Στη συνέχεια, ο άνδρας εντοπίστηκε σε εστιατόριο στο Μεντεγίν και δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Φωτ: FBI

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι οι αρχές θα κινηθούν εναντίον όλων, από τους μικροδιακινητές έως τους διεθνείς αρχηγούς κυκλωμάτων.

Με πληροφορίες από Sky News

