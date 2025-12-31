ΔΙΕΘΝΗ
Σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις Άλπεις - Συνελήφθη ο εκπαιδευτής του που «είχε κάνει ναρκωτικά»

Ο εκπαιδευτής κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Θανάσιμα τραυματίστηκε Αμερικανός τουρίστας που έκανε σκι εκτός πίστας στις γαλλικές Άλπεις.

Ο εκπαιδευτής που τον συνόδευε, βρέθηκε θετικός σε ναρκωτικές ουσίες και τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για «χρήση ναρκωτικών» και «ανθρωποκτονία εξ αμελείας» με το σκεπτικό ότι ο εκπαιδευτής παραβίασε τους κανόνες ασφαλείας, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της Αλμπερτβιλ, Μπενουά Μπασελέτ.

Ο τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας

Ο 45χρονος Αμερικανός τουρίστας έκανε σκι εκτός πίστας στο χιονοδρομικό κέντρο Βαλ Τόρενς. Συνοδευόταν από έναν ανεξάρτητο εκπαιδευτή, ο οποίος είχε την επίβλεψη άλλων δύο σκιέρ.

Λόγω της κατάστασης του χιονιού, οι αρχές συμβουλεύουν τους τουρίστες να μην κάνουν σκι εκτός πίστας, θεωρώντας το «επικίνδυνο».

Ο τουρίστας φορούσε κράνος και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα, όμως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε έναν βράχο και δεν επέζησε.

Ο εκπαιδευτής υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και βρέθηκε αρνητικός, όμως στη εξέταση για ναρκωτικές ουσίες το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ανέφερε ο εισαγγελέας.

 
