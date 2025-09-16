ΔΙΕΘΝΗ
«Κάνουμε το Μέμφις ασφαλές ξανά»: Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά - Ποιες πόλεις έπονται

Ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στο Μέμφις για πάταξη εγκλήματος και προαναγγέλλει επέμβαση σε άλλες πόλεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: ΕΡΑ
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, ακολουθώντας το μοντέλο που χρησιμοποίησε νωρίτερα στην Ουάσινγκτον.

Η κίνηση αποστολής Εθνοφρουράς από τον Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την καταπολέμηση του εγκλήματος σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, με στόχο – όπως δήλωσε ο ίδιος – να «κάνουμε το Μέμφις ασφαλές ξανά»`.

Στο πλευρό του, κατά την υπογραφή του διατάγματος, βρέθηκε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ο οποίος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφαση. «Έχω κουραστεί να βλέπω το έγκλημα να κρατά πίσω αυτή τη σπουδαία πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η νέα «Ομάδα Ασφαλείας του Μέμφις» θα συνεργαστεί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες όπως:

  • FBI
  • Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού και Όπλων (ATF)
  • Δίωξη Ναρκωτικών (DEA)
  • ICE
  • Ομοσπονδιακοί Σερίφηδες
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Τραμπ υποσχέθηκε ραγδαία μείωση της εγκληματικότητας, δηλώνοντας πως «σε λίγες εβδομάδες τα ποσοστά θα καταρρεύσουν». Παρόντες στην τελετή ήταν και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές του Τενεσί, Μάρσα Μπλάκμπερν και Μπιλ Χάγκερτι.

Ποιες πόλεις είναι οι επόμενες;

Παρότι η επόμενη αποστολή φαινόταν να είναι το Σικάγο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επέμβαση εκεί "δεν είναι άμεση". Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, αντέδρασε έντονα: «Είναι μια τρομερή ιδέα», είπε.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε ανένδοτος: «Αν δεν έχουμε τη βοήθεια του κυβερνήτη, θα το κάνουμε χωρίς αυτόν», τόνισε. Παράλληλα, ανέφερε ως μελλοντικούς στόχους τις πόλεις Σεντ Λούις, Νέα Ορλεάνη και Βαλτιμόρη.

«Θέλουμε να σώσουμε αυτές τις πόλεις», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Guardian

