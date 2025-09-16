«Κάνουμε το Μέμφις ασφαλές ξανά»: Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά - Ποιες πόλεις έπονται

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, ακολουθώντας το μοντέλο που χρησιμοποίησε νωρίτερα στην Ουάσινγκτον.

Η κίνηση αποστολής Εθνοφρουράς από τον Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την καταπολέμηση του εγκλήματος σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, με στόχο – όπως δήλωσε ο ίδιος – να «κάνουμε το Μέμφις ασφαλές ξανά»`.

Στο πλευρό του, κατά την υπογραφή του διατάγματος, βρέθηκε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ο οποίος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφαση. «Έχω κουραστεί να βλέπω το έγκλημα να κρατά πίσω αυτή τη σπουδαία πόλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τραμπ: Απειλεί να θέσει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σύγκρουσης με την ICE

Η νέα «Ομάδα Ασφαλείας του Μέμφις» θα συνεργαστεί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες όπως:

FBI

Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού και Όπλων (ATF)

Δίωξη Ναρκωτικών (DEA)

ICE

Ομοσπονδιακοί Σερίφηδες

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Τραμπ υποσχέθηκε ραγδαία μείωση της εγκληματικότητας, δηλώνοντας πως «σε λίγες εβδομάδες τα ποσοστά θα καταρρεύσουν». Παρόντες στην τελετή ήταν και οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές του Τενεσί, Μάρσα Μπλάκμπερν και Μπιλ Χάγκερτι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ στέλνει Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ βασιζόμενος σε fake news του Fox από το 2020

Ποιες πόλεις είναι οι επόμενες;

Παρότι η επόμενη αποστολή φαινόταν να είναι το Σικάγο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η επέμβαση εκεί "δεν είναι άμεση". Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, αντέδρασε έντονα: «Είναι μια τρομερή ιδέα», είπε.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε ανένδοτος: «Αν δεν έχουμε τη βοήθεια του κυβερνήτη, θα το κάνουμε χωρίς αυτόν», τόνισε. Παράλληλα, ανέφερε ως μελλοντικούς στόχους τις πόλεις Σεντ Λούις, Νέα Ορλεάνη και Βαλτιμόρη.

«Θέλουμε να σώσουμε αυτές τις πόλεις», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Guardian