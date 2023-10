Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 198 νεκροί Παλαιστίνιοι, 1.000 τραυματίες- Αναφορές για 40 νεκρούς Ισραηλινούς

Οι ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα έχουν προκαλέσει το θάνατο 198 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.000 ατόμων, σύμφωνα με τοπικούς Παλαιστίνιους αξιωματούχους, που επικαλείται το BBC,

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι άρχισε να πλήττει στόχους στη Λωρίδα της Γάζας ως απάντηση στον «καταιγισμό ρουκετών» που ήταν μέρος μιας πρωτοφανούς επίθεσης Παλαιστινίων μαχητών.

In the last few hours, dozens of IDF fighter jets struck 17 military compounds and 4 operational command centers belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Hr7t9A2ajq

Παράλληλα, τουλάχιστον 40 Ισραηλινοί φέρεται να σκοτώθηκαν και 740 να τραυματίστηκαν σύμφωνα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Ισραηλινοί, με εκατοντάδες τραυματίες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση από τη Γάζα. Ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από αξιωματούχους. Θα σας φέρουμε περισσότερα όπως το ακούσουμε.

Σήμερα 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ δέχτηκε μαζικές εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Η εισβολή ξεκίνησε την 50ή επέτειο του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ . Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την απώλεια του ελέγχου σε 7 κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση με ρουκέτες από τη Γάζα, σηματοδότησε την απαρχή μίας άνευ προηγουμένου χερσαίας επίθεσης ένοπλων μαχητών της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ, σε μία από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού Reshet 13 TV News, Παλαιστίνιοι μαχητές κρατούν ομήρους Ισραηλινούς στην πόλη Οφακίμ,

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο.

Prime Minister Netanyahu at the Security Cabinet meeting:

"Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked. pic.twitter.com/9r08URjj9K