Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτα σε ισραηλινό χωριό, 4 νεκροί

Αντιαρματική ρουκέτα εκτόξευσαν σήμερα μαχητές της Χεζμπολάχ εναντίον ενός ισραηλινού χωριού με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ισραήλ.

Πρόκειται για το χωριό Στούλα, μιας αγροτικής κοινότητας απέναντι από την κωμόπολη Άιτα α-Σαμπ του Λιβάνου. Αρχικά, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία. Ωστόσο ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου έπειτα από επίθεση που αναφέρθηκε εναντίον του χωριού Στούλα.

Να σημειωθεί πως το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ Αλ-Μανάρ μετέδωσε σήμερα ότι πύραυλος εκτοξεύθηκε από το νότιο Λίβανο με στόχο το ισραηλινό χωριό Στούλα. Μέσω της σελίδας του δικτύου στην πλατφόρμα Telegram αναφέρθηκε πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος.

Ο στρατός του Ισραήλ απαγόρευσε επίσης σήμερα την πρόσβαση του κοινού σε μια ζώνη σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα του Λιβάνου και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του εμποδίζει εσκεμμένα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών GPS εκεί καθώς και στο νότιο μέτωπο με τη Γάζα.

🇮🇱🇱🇧🚨 The zionist regime again, used phosphors munitions on towns in south Lebanon. #HamasisISIS #غزة_الآن #Gazagenocide #FreeGaza #ısraelTerrorists #hamas #Gaza #Israel pic.twitter.com/UH4nY1K1Rg

Οι παρεμβολές στη λειτουργία του GPS μπορεί να επηρεάσουν τις λειτουργίες εφαρμογών, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ο επικεφαλής ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

The Israeli army continues to fire mortars on southern Lebanon in response to a rocket launched from there into northern Israel ( Israeli TV Channel 12 ). pic.twitter.com/ZVwZnEwfJZ