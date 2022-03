Πόλεμος στην Ουκρανία: Το TikTok αναστέλλει υπηρεσίες του στη Ρωσία

Το Tik Tok ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως αναστέλλει ορισμένες λειτουργίες στη Ρωσία, στο πλαίσιο του νέου νόμου που υπέγραψε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο επιβάλλονται ποινές φυλάκισης σε όποιον δημοσιοποιεί «ψευδείς πληροφορίες» για τις ένοπλες δυνάμεις.



«Υπό το πρίσμα του νέου νόμου στη Ρωσία για τις ''ψευδείς ειδήσεις'', δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναστείλουμε τη ζωντανή ροή και το νέο περιεχόμενο στην υπηρεσία βίντεό μας, ενώ εξετάζουμε τις επιπτώσεις αυτού του νόμου για την ασφάλεια», έγραψε η εταιρεία στο Twitter.

Η πλατφόρμα διευκρίνισε ότι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων εντός της εφαρμογής δεν θα επηρεαστεί.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.