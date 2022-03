Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι κατέλαβαν νοσοκομείο στη Μαριούπολη - Κρατούν ομήρους γιατρούς και ασθενείς

Σε καθεστώς ομηρίας φέρεται πως βρίσκονται γιατροί και ασθενείς ενός νοσοκομείου στη Μαριούπολη, στην Ουκρανία, το οποίο κατέλαβε ο ρωσικός στρατός, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το μεγαλύτερο νοσοκομείο μας και χρησιμοποιούν τους ασθενείς και τους γιατρούς μας σαν ομήρους» ανέφερε στο BBC ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης Σεργκέι Ορλόφ. «Λάβαμε πληροφορίες ότι 400 άτομα βρίσκονται υπό την ομηρία των ρωσικών δυνάμεων» ανέφερε.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, Πάβλο Κιριλένκο, είπε ότι ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές για την κατάσταση.

⚡️Donetsk Oblast Governor: Russia takes patients, medical staff hostage in Mariupol.



Governor Pavlo Kyrylenko says Russian troops entered a hospital on the outskirts of Mariupol.



“Russians drove 400 people from neighbouring houses to the hospital and they can’t leave,” he said.