Εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο και όπως μεταδίδει το Kyiv Independent οι Ρώσοι χτύπησαν πύργο τηλεπικοινωνιών-τηλεόρασης της πόλης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ουκρανικά τηλεοπτικά κανάλια σταμάτησαν να εκπέμπουν πριν από μερικά λεπτά.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Anton Gerashchenko, δήλωσε ότι εχθρικά στρατεύματα επιτέθηκαν στον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου. «Οι Ναζί του Πούτιν μόλις χτύπησαν τον τηλεοπτικό πύργο του Κιέβου», έγραψε ο Gerashchenko στο κανάλι του στο Telegram.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv.



Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago.



Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7