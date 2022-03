Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποιεί τους κατοίκους στο Κίεβο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς σχεδιάζεται χτύπημα στόχων στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης, το υπουργείο Άμυνας τονίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» κατά της «Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και του 72ου Κέντρου Πληροφοριών και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων (PSO)» στο Κίεβο.

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που εμπλέκονται από Ουκρανούς εθνικιστές σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που ζουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», αναφέρεται.

Στο μεταξύ, βίντεο που ανήρτησε δημοσιογράφος του Guardian κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας πλήθος ανθρώπων σε σιδηρόδρομο του Κιέβου οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από την πόλη.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH