Τις χώρες που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία απειλεί ευθέως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ μαίνονται για πέμπτη ημέρα οι εχθροπραξίες στην ουκρανική επικράτεια, εν μέσω της ρωσικής εισβολής.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε τα σχέδια της ΕΕ για παροχή όπλων στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να διασφαλίζει την υλοποίηση των εθνικών της συμφερόντων παρά τις κυρώσεις.

«Τώρα, όμως, οι μάσκες έχουν πέσει. Η απόφαση της ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει τις παραδόσεις φονικών όπλων στον ουκρανικό στρατό είναι αυτοαποκαλυπτική. Σηματοδοτεί το τέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως "ειρηνιστικού" εγχειρήματος για τη συμφιλίωση των ευρωπαϊκών λαών μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τάχθηκαν στο πλευρό του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο εξαπέλυσε μια πολιτική γενοκτονίας εναντίον μέρους του ίδιου του πληθυσμού του», σημειώνει το ρωσικό ΥΠΕΞ, για να προειδοποιήσει για συνέπειες τέτοιων ενεργειών.

«Πολίτες και δομές της ΕΕ που εμπλέκονται στην προμήθεια φονικών όπλων στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε συνέπειες τέτοιων ενεργειών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Δεν μπορούν να μην κατανοήσουν τον βαθμό επικινδυνότητας των συνεπειών», ανέφερε η δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

