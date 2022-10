Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο συνεχίζει να απελευθερώνει εδάφη- Χάρτες της Μόσχας δείχνουν υποχωρήσεις

Η Ουκρανία συνεχίζει να απελευθερώνει εδάφη στα ανατολικά και νότια της χώρας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που χάρτες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας φαίνεται να δείχνουν γρήγορες υποχωρήσεις των δυνάμεων εισβολής.

Στο καθημερινό ενημερωτικό βίντεο του υπουργείου δεν έγινε καμία αναφορά για αποσύρσεις δυνάμεων. Αλλά στους χάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για να δείξει η Μόσχα τα σημεία των φερόμενων ρωσικών πληγμάτων, η περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της είναι μικρότερη σε σύγκριση με μια μέρα νωρίτερα.

Οι χάρτες στο εν λόγω βίντεο της Τρίτης δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν πλέον τον έλεγχο του χωριού Ντουντσάνι, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις πιέζουν για την ανακατάληψη εδαφών που κατέκτησαν οι Ρώσοι στην αρχή του πολέμου.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά, όπου το Κίεβο καταγράφει νίκες από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι χάρτες του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δείχνουν ότι οι δυνάμεις του έχουν εγκαταλείψει θέσεις στη δυτική όχθη του ποταμού Όσκιλ.

«Ουκρανοί διοικητές στα νότια και τα ανατολικά προκαλούν προβλήματα στη ρωσική αλυσίδα διοίκησης πιο γρήγορα από ό,τι οι Ρώσοι μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά», σχολίασαν Δυτικοί αξιωματούχοι. Ακόμη, σημείωσαν ότι δεν έχουν ενδείξεις για ασυνήθιστη δραστηριότητα αναφορικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της Μόσχας, μετά τις πρόσφατες απειλές του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Μόσχα και οι προπαγανδιστές της πασχίζουν να εξηγήσουν γιατί οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν από περιοχές που «προσάρτησε» η Ρωσία την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνει ο Guardian.

Ο Ζελένσκι και οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν κάποιες περιορισμένες, αν και απρόσμενες, προόδους στο νότιο μέτωπο στη Χερσώνα, το οποίο οι Ρώσοι προσπαθούσαν να οχυρώσουν λόγω της Κριμαίας, όπως και στη στρατηγικής σημασίας πόλη Λίμαν, στο Ντόνετσκ, το Σάββατο.

Όμως, το Κίεβο είναι συγκρατημένο στη δημοσιοποίηση της προόδου που καταγράφουν οι δυνάμεις του, συχνά επιβεβαιώνοντας την ανακατάληψη χωριών αρκετές ημέρες αφότου Ουκρανοί στρατιώτες έχουν δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες από τους συγκεκριμένους οικισμούς.

«Υπάρχουν νέοι απελευθερωμένοι οικισμοί σε αρκετές περιοχές», είπε ο Ζελένσκι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς να διευκρινίζει πού, ενώ σημείωσε ότι συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Γεβχέν Ένιν, δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει 50 πόλεις και χωριά στη Χερσώνα, χωρίς να αποσαφηνίσει πότε έγινε αυτό.

Οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές στη Χερσώνα παραδέχθηκαν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν τον έλεγχο αρκετών οικισμών, για τους οποίους δεν έχει κάνει ανακοίνωση το Κίεβο. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι η Ουκρανία προχώρησε 40 χιλιόμετρα σε μια ημέρα.

Χάρτες από το μέτωπο στην περιφέρεια της Χερσώνας, που δημοσίευσαν σήμερα Ρώσοι εθνικιστές μπλόγκερ, επίσης φαίνεται να δείχνουν πως το Κίεβο έχει μετακινήσει ακόμη περισσότερο τις γραμμές του μετώπου.

Our warriors from @ng_ukraine reported that the village of Zolota Balka, Kherson region, has been liberated.

russians control less territories in Ukraine each day. pic.twitter.com/zPTOsafHmv