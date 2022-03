Η Τουρκία δε θα συμμετάσχει στις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Γενικώς δε συμμετέχουμε σε τέτοιες κυρώσεις κατ'αρχήν. Δεν αναμένεται να συμμετάσχουμε ούτε σε αυτές τις κυρώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Turkish FM Cavusoglu:

(Sanctions against #Russia)

" We generally did not participate in such sanctions in principle. We are not inclined to participate in these sanctions either.”