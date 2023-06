Πόλεμος στην Ουκρανία: Έτοιμο για την αντεπίθεσή το Κίεβο, λέει ο Ζελένσκι

Την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του να εξαπολύσουν την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση στον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε στην Wall Street Journal και διαβεβαίωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξαπολύσει την αντεπίθεσή της προκειμένου να ανακαταλάβει τις περιοχές που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του ο ρωσικός στρατός. «Πιστεύουμε απόλυτα ότι θα επιτύχουμε», τόνισε ο Βολοντομίρ Ζελένσκι στη Wall Street Journal. «Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει. Για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να εξελιχθεί με πολλούς τρόπους, διαφορετικούς. Αλλά θα το κάνουμε και είμαστε έτοιμοι», πρόσθεσε.

Το Κίεβο, το οποίο δέχεται επανειλημμένες βομβιστικές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα, ελπίζει ότι η αντεπίθεσή του θα αλλάξει τη δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον προηγούμενο μήνα ο Βολοντομίρ Ζελένσκι είχε επισημάνει ότι η Ουκρανία πρέπει να περιμένει για την παράδοση περισσότερων δυτικών αρμάτων μάχης προτού ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Εδώ και καιρό διεξάγει διπλωματική εκστρατεία για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση και όπλα, κλειδί για την επιτυχία των σχεδίων του Κιέβου.

Πάντως και η Ρωσία προετοιμάζεται για την ουκρανική αντεπίθεση όπως επίσης αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα σχέδια της Ουκρανία για αντεπίθεση δεν έχουν αλλάξει, παρά το κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones που έχει εξαπολύσει η Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός υφυπουργός Άμυνας Βολοντίμιρ Χαβρίλοφ σήμερα.

Από τη Σιγκαπούρη όπου συμμετέχει στη σημαντικότερη διάσκεψη της Ασίας για την ασφάλεια, γνωστή ως Διάλογος Σάνγκρι- Λα, ο Βολοντίμιρ Χαβρίλοφ επεσήμανε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τον Μάϊο εναντίον της Ουκρανίας εκτός από πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, κυρίως στα αστικά κέντρα, περιλαμβανομένου του Κιέβου. «Βασικός τους στόχος είναι να σταματήσουν την αντεπίθεση και να στοχοθετήσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων», εξήγησε.

Χαρακτήρισε τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία «το τελευταίο της στρατηγικό καταφύγιο» και επεσήμανε ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας «ήταν κατά περισσότερο από 90% αποτελεσματικά» έναντι των επιθέσεων.

Για τη Ρωσία «ήταν μεγάλη έκπληξη που είδε ότι η αποτελεσματικότητα (των βαλλιστικών της πυραύλων) ήταν σχεδόν μηδενική μπροστά στα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία λάβαμε από τους εταίρους μας», υπογράμμισε. Ο Βολοντίμιρ Χαβρίλοφ επεσήμανε ότι το μπαράζ των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων δεν έχει επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του Κιέβου για την αντεπίθεση.

Ο Βολοντίμιρ Χαβρίλοφ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας με drones και τις διεισδύσεις στο ρωσικό έδαφος. Στη Ρωσία σημειώνονται «πολλά εσωτερικά γεγονότα τα οποία φυσικά συνδέονται με αυτόν τον πόλεμο», περιορίστηκε να πει. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους μέσα στη Ρωσία που στηρίζουν την Ουκρανία». Εξάλλου ο Ουκρανός υφυπουργός δήλωσε ότι το Κίεβο αναμένει από τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ να του παρουσιάσουν λεπτομερή οδικό χάρτη για την ένταξή του στη Συμμαχία κατά τη διάρκεια της συνόδου στο Βίλνιους, τον Ιούλιο.

" Some NATO countries are so afraid of Russia that they are not ready to see Ukraine in the union" , - Zelensky



(English subtitles) pic.twitter.com/r7zkT3tEfD