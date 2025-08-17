Γιατί πολλοί Αμερικανοί αναθεωρούν τη στάση τους απέναντι στο αλκοόλ, εξηγεί νέα έρευνα

Όλο και λιγότεροι Αμερικανοί δηλώνουν ότι καταναλώνουν αλκοόλ, καθώς κερδίζει έδαφος η πεποίθηση ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αποτελεί κίνδυνο για την υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα της Gallup.

Ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό, το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, θεωρεί πλέον ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ βλάπτει την υγεία - ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 28% του 2015. Η αύξηση αυτή τροφοδοτείται κυρίως από τους νέους ενήλικες, οι οποίοι είναι και η ηλικιακή ομάδα που εκτιμά περισσότερο ότι «ένα ή δύο ποτά την ημέρα» μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Ωστόσο, η ίδια αντίληψη ενισχύεται πλέον και στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Παράλληλα με τις αυξανόμενες ανησυχίες, μειώνεται και το ποσοστό όσων πίνουν. Μόλις το 54% των ενηλίκων δηλώνει ότι καταναλώνει ποτά όπως μπύρα, κρασί ή οινοπνευματώδη - το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών δεκαετιών.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, δείχνει ότι η αντίληψη πως το αλκοόλ σε μικρές ποσότητες είναι αβλαβές ή ακόμη και ωφέλιμο υποχωρεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gallup, ακόμη και όσοι συνεχίζουν να πίνουν, καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες.

Νέα δεδομένα για την κατανάλωση αλκοόλ και επιστημονική συναίνεση

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ προετοιμάζει νέες διατροφικές οδηγίες, που περιλαμβάνουν και συστάσεις για το αλκοόλ. Προ πανδημίας, η κατανάλωση παρουσίαζε αυξητική τάση, αλλά πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν πτώση σε ορισμένες κατηγορίες, κυρίως μεταξύ εφήβων και νέων ενηλίκων.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται και με τις νέες επιστημονικές εκτιμήσεις: ενώ παλαιότερα θεωρούνταν ότι το μέτριο αλκοόλ μπορεί να ωφελεί την καρδιά, πλέον οι ειδικοί τονίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Το αλκοόλ συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και θεωρείται βασικός παράγοντας κινδύνου για καρκίνο.

Σύμφωνα με τη Gallup, περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών ηλικίας 18–34 ετών πιστεύουν ότι η μέτρια κατανάλωση είναι ανθυγιεινή (έναντι 40% το 2015). Μεταξύ των άνω των 55, περίπου οι μισοί συμμερίζονται αυτήν την άποψη — σημαντική αύξηση σε σχέση με το 20% του 2015.

Οι τρέχουσες οδηγίες της αμερικανικής κυβέρνησης συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν το αλκοόλ ή, εφόσον πίνουν, οι άνδρες να περιορίζονται σε έως δύο ποτά ημερησίως και οι γυναίκες σε ένα ή λιγότερο.

Στροφή στη συμπεριφορά σε σχέση με το αλκοόλ

Η Gallup καταγράφει επίσης ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό κατανάλωσης: μόλις 54% των ενηλίκων δηλώνει ότι πίνει, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στις γυναίκες και στους νέους. Σε αντίθεση με τα δεδομένα δύο δεκαετιών πριν, όπου οι νέοι ήταν οι πιο πιθανό να πίνουν, σήμερα εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά κατανάλωσης ακόμη και από μεσήλικες.

Η έρευνα δείχνει ότι όσοι πιστεύουν ότι το αλκοόλ είναι βλαβερό, πίνουν με μικρότερη συχνότητα. Περίπου οι μισοί από αυτούς δήλωσαν ότι είχαν πιει την τελευταία εβδομάδα, σε σύγκριση με το 70% όσων δεν θεωρούν το αλκοόλ ανθυγιεινό.

Συνολικά, μόλις το ένα τέταρτο των Αμερικανών που πίνουν ανέφεραν κατανάλωση μέσα στο προηγούμενο 24ωρο - το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από τη Gallup. Επιπλέον, περίπου 4 στους 10 δήλωσαν ότι είχε περάσει περισσότερο από μία εβδομάδα από το τελευταίο τους ποτό.

Με πληροφορίες από Associated Press