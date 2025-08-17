Γάζα: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων - Η Χαμάς απορρίπτει το σχέδιο

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει προετοιμασίες για τον βίαιο εκτοπισμό Παλαιστινίων από την Πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα βρέφος σε σκηνή, σκοτώθηκαν σε νέες επιθέσεις που φέρεται να έπληξαν πολίτες και σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρόθεση του Ισραήλ να ξεκινήσει νέα χερσαία επίθεση για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, σχέδιο που έχει προκαλέσει διεθνή συναγερμό.

Ισραήλ: Εκτόπιση με σκηνές και «ανθρωπιστική πρόνοια»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Ένταση και συλλήψεις πολιτών σε διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο στρατός ισχυρίζεται ότι από την Κυριακή θα παρέχεται εξοπλισμός για καταφύγια και σκηνές σε κατοίκους της Γάζας, ώστε να μετακινηθούν σε ζώνες νοτίως του θύλακα, «για λόγους ασφαλείας». Δεν διευκρινίστηκε πότε θα ξεκινήσει η μαζική εκκένωση.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει περιοχές που το ίδιο χαρακτήρισε ως "ασφαλείς". Το Σάββατο, ένα βρέφος και οι γονείς του σκοτώθηκαν από αεροπορική επιδρομή που έπληξε σκηνή στην περιοχή Αλ-Μουάσι, στο νότιο τμήμα της Γάζας – περιοχή που το ίδιο το Ισραήλ είχε δηλώσει ως ανθρωπιστική ζώνη, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου Νάσερ και αυτόπτες μάρτυρες.

«Δύομισι μηνών ήταν, τι έκανε;» αναρωτήθηκε ο γείτονας Φάθι Σουμπέιρ. «Ήταν άμαχοι σε ζώνη που είχε χαρακτηριστεί ασφαλής». Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο χτύπημα.

Η Χαμάς απορρίπτει το σχέδιο του Ισραήλ

Το σχέδιο του Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων από την πόλη της Γάζας αποτελεί ένα «νέο κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Υποσιτισμένη Παλαιστίνια πέθανε σε νοσοκομείο της Ιταλίας λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από τη Γάζα

Ο COGAT, ο ισραηλινός οργανισμός που εξαρτάται από το υπουργείο Άμυνας και είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ανακοίνωσε χθες ότι «σκηνές και άλλοι εξοπλισμοί καταφυγίου θα παρασχεθούν από αύριο, Κυριακή, στο πλαίσιο των προετοιμασιών του Τσαχάλ (σ.σ.: ο ισραηλινός στρατός) για να μετακινήσει τον πληθυσμό από τις ζώνες μάχης προς το νότο της λωρίδας της Γάζας για την προστασία του». «Η βοήθεια θα μεταφερθεί μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας) από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εμπεριστατωμένη επιθεώρηση ασφαλείας», τόνισε ο COGAT.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ανάπτυξη σκηνών με το πρόσχημα ανθρωπιστικών σκοπών είναι μια κατάφωρη παραπλάνηση που αποσκοπεί στην «κάλυψη ενός βάναυσου εγκλήματος που οι δυνάμεις κατοχής ετοιμάζονται να εκτελέσουν».

Ο στόχος του Ισραήλ και οι «ασφαλείς» περιοχές

Η Αλ-Μουάσι έχει μετατραπεί σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, καθώς χιλιάδες μεταφέρθηκαν εκεί με εντολή του Ισραήλ. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση επέκτασης της επιχείρησης και στην Αλ-Μουάσι, εκτός από την Πόλη της Γάζας και τα «κεντρικά στρατόπεδα» – δηλαδή τους προσφυγικούς καταυλισμούς Νουσεϊράτ και Μπουρέιτζ.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας ανέφερε ότι τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινούς στρατιώτες καθώς περίμεναν για βοήθεια σε σημεία διανομής τροφίμων στον βορρά και στο νότο.

Γάζα: Θύματα από ασιτία – Στο όριο της λιμοκτονίας

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε 11 ακόμη θανάτους από υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός παιδιού. Συνολικά, οι θάνατοι από ασιτία έχουν φτάσει τους 251, λόγω του ισραηλινού αποκλεισμού στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η περιοχή Ζεϊτούν στη Γάζα δέχεται συνεχείς επιθέσεις με αεροπορία, πυροβολικό και drones, σύμφωνα με τη Χαμάς και κατοίκους. Εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας δήλωσε ότι οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή ή νερό.

«Περίπου 50.000 άνθρωποι βρίσκονται στη Ζεϊτούν – οι περισσότεροι χωρίς τρόφιμα, χωρίς νερό και χωρίς βασικές συνθήκες διαβίωσης», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

«Δεν ξέρουμε πώς είναι ο ύπνος», είπε ο Γκασάν Κάσκο, που έχει καταφύγει με την οικογένειά του σε σχολείο της περιοχής. «Οι εκρήξεις δεν σταματούν ποτέ».

Ο Μπασάλ κατήγγειλε ότι στην περιοχή εκτελείται εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ επιμένει ότι ενεργεί εντός των πλαισίων του διεθνούς δικαίου, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και στο Ισραήλ, κάνουν λόγο για γενοκτονία.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΑΜ, ο εξοπλισμός για τα καταφύγια θα μεταφερθεί μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ από τον ΟΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις, έπειτα από έλεγχο από το υπουργείο Άμυνας. Ωστόσο, μέχρι τώρα η ισραηλινή γραφειοκρατία έχει μπλοκάρει μεγάλο μέρος της βοήθειας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα σχέδια μετεγκατάστασης: «Η μετακίνηση προς τον νότο θα επιδεινώσει μόνο τα βάσανα του πληθυσμού», σημείωσε, αν και χαρακτήρισε θετική την απόφαση να επιτραπεί εκ νέου η είσοδος σκηνών και εξοπλισμού καταφυγίου.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι χιλιάδες οικογένειες ζουν ήδη σε άθλιες ανθρωπιστικές συνθήκες, και η νέα επιχείρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καταστροφή. Οργανώσεις και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν ότι καμία περιοχή δεν είναι πραγματικά ασφαλής, ούτε στον νότο, όπου καλούνται οι κάτοικοι να μεταφερθ ούν.

Το ισραηλινό ΥΠΑΜ αρνήθηκε να απαντήσει αν οι σκηνές προορίζονται για το ένα εκατομμύριο ανθρώπους που παραμένουν στην Πόλη της Γάζας, ή αν η νέα τοποθεσία θα είναι η Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραηλινή μονάδα επιχειρεί να δυσφημίσει δημοσιογράφους της Γάζας ως μαχητές της Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε το Σάββατο ότι το σχέδιο της νέας επίθεσης βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «μια κατάφωρη προσβολή του διεθνούς δικαίου» και τμήμα της «βάρβαρης επιχείρησης κατάληψης της Πόλης της Γάζας».

Την Κυριακή αναμένονται μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων. Πολλές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δήμοι στηρίζουν την πανεθνική ημέρα απεργίας, με πρωτοβουλία των οικογενειών των 50 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα – από τους οποίους πιστεύεται ότι μόλις 20 είναι ακόμη ζωντανοί.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters