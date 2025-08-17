ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου 

«Κίτρινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας

O υετός που αναμένεται το απόγευμα (15:00-18:00) της Δευτέρας 18/08 / Χάρτης: meteo.gr
Με ενισχυμένη αστάθεια αναμένεται ο καιρός στη χώρα αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ριπών ανέμου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο από τις 13:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ορεινές και ανοιχτές περιοχές, καθώς ενδέχεται να προκληθούν πρόσκαιρα προβλήματα στις μετακινήσεις και σε υπαίθριες δραστηριότητες.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη 19 Αυγούστου, αν και η ένταση των φαινομένων αναμένεται μειωμένη.

Καιρός: Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου

Σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων σε ορεινές περιοχές. Στα βόρεια και νησιά Αιγαίου ο καιρός θα παραμένει γενικά αίθριος. Εκτίμηση θερμοκρασίας: υψηλή έως 32 °C, νυχτερινή έως 19 °C.

Αττική: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι· μετάβαση σε σποραδικές καταιγίδες, κυρίως απόγευμα. 

Θεσσαλία, Στερεά ηπειρωτικά, Ήπειρος: Νεφώσεις με πιθανές έντονες καταιγίδες και τοπικά φαινόμενα. 

Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις αρχικά στις Κυκλάδες. 

Ο καιρός την Τρίτη 19 Αυγούστου

Αστάθεια συνεχίζεται, με ηλιόλουστη εικόνα και υψηλές θερμοκρασίες (~32 °C) τις μεσημβρινές ώρες. Διατηρείται ενδεχόμενο τοπικών φαινομένων. 

Ο καιρός την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Καλός και ζεστός καιρός, με ήλιο και θερμοκρασίες έως 32 °C το μεσημέρι, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα αστάθειας.

 
 
