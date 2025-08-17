BBC: Γιατί επιτυχημένες γυναίκες παραιτούνται από τις δουλειές τους

Τα τελευταία στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ δείχνουν ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2025, 212.000 γυναίκες αποχώρησαν από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα 44.000 άνδρες προσλήφθηκαν.

Όπως συμβαίνει με κάθε οικονομικό δείκτη, οι λόγοι πίσω από αυτή τη διαφοροποίηση είναι πολλαπλοί. Η τάση αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον μου καθώς συμπίπτει με την αύξηση γυναικών σε υψηλές θέσεις εργασίας που επανεξετάζουν τη σχέση τους με την καριέρα τους.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο της στους New York Times, η δημοσιογράφος Issie Lapowsky ανέλυσε το φαινόμενο που ονομάζεται «η δύναμη της παύσης». Μετά από χρόνια σκληρής εργασίας και επαγγελματικής ανέλιξης, μια ολοένα αυξανόμενη μερίδα γυναικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση επιλέγουν να μειώσουν το ωράριό τους ή ακόμα και να παραιτηθούν πλήρως.

Η επιλογή αυτή δεν είναι οικονομικά εφικτή για πολλούς, ωστόσο έρευνες δείχνουν ότι ολοένα περισσότερες γυναίκες σκέφτονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους, τάση που ενισχύθηκε μετά την πανδημία.

Σε συνέντευξή της, η Lapowsky εξηγεί πως πρόκειται για συνειδητές αποφάσεις γυναικών που έχουν ήδη υψηλή επιτυχία και επιλέγουν να αφιερώσουν χρόνο στην οικογένεια, να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους ή να ακολουθήσουν νέες προτεραιότητες. Πρόκειται για γυναίκες που αντιστρέφουν την πεποίθηση πως η αποχώρηση από την εργασία είναι πάντα αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων.

Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης, καθώς πολλές γυναίκες βρέθηκαν για πρώτη φορά να περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά τους, αναπροσαρμόζοντας τις προτεραιότητές τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανησυχία για το πώς αυτή η «παύση» θα επηρεάσει τη μελλοντική τους καριέρα και αν θα μπορούν να επιστρέψουν εύκολα στον εργασιακό χώρο.

Ο όρος «Η Δύναμη της Παύσης», που επινόησε η Neha Ruch, περιγράφει αυτό το διάστημα ως μια φάση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, όχι ως απόσυρση ή υποχώρηση. Η κοινωνία καλείται να δει αυτή την επιλογή ως μια θετική και δυναμική κίνηση που αξίζει σεβασμό.

Η ιστορία είναι περίπλοκη και γεμάτη προκλήσεις, καθώς ταυτόχρονα αυξάνονται οι γυναίκες που δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να αποχωρήσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή ελλιπούς υποστήριξης.

Η συζήτηση για το μέλλον των γυναικών στην εργασία παραμένει ανοικτή, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η «παύση» μπορεί να είναι μια νέα μορφή δύναμης.

Με πληροφορίες από BBC