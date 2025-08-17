Καλιφόρνια: Θεαματική διάσωση άνδρα που παγιδεύτηκε πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες

Ένας 46χρονος άνδρας από το Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ο Ράιαν Γουόρντγουελ, διασώθηκε θεαματικά με τη χρήση ελικοπτέρου, αφού παγιδεύτηκε για δύο ημέρες πίσω από έναν καταρράκτη, κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην απομονωμένη περιοχή Seven Teacups του ποταμού Κερν.

Στις 10 Αυγούστου, ο Γουόρντγουελ επισκέφθηκε την περιοχή με σκοπό να κάνει ραπέλ στους καταρράκτες. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τιουλάρ, τα «έντονα ρεύματα» τον παρέσυραν και τον εκτόξευσαν από τα σχοινιά του, παγιδεύοντάς τον πίσω από τον καταρράκτη.

Όταν δεν επέστρεψε στο αυτοκίνητό του το ίδιο βράδυ, ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού στις 11 Αυγούστου, με χρήση υπέρυθρης τεχνολογίας και εναέριων μέσων. Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους και η πτώση του φωτός δυσκόλεψαν την έρευνα. Τελικά, ο εντοπισμός του έγινε με drone που πέταξε πίσω από την κουρτίνα του νερού και τον εντόπισε ζωντανό και σε συνείδηση.

Μονάδα της τροχαίας αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια κατάφερε να τον ανασύρει με εναέρια επιχείρηση. Η διάσωση χαρακτηρίστηκε από το γραφείο του σερίφη ως μια «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης». Ο Γουόρντγουελ υπέστη αφυδάτωση και μόνο μικροτραυματισμούς, ενώ επανενώθηκε με την οικογένειά του επί τόπου.

Το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση στη σελίδα του στο Facebook, όπου συγκέντρωσε την προσοχή των ΜΜΕ. Το πλάνο δείχνει το ελικόπτερο να αιωρείται κοντά στον καταρράκτη, μέσα σε έντονη βλάστηση και νερά, πριν η ομάδα ανύψωσης παραλάβει τον Γουόρντγουελ.

Το σημείο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για λάτρεις της πεζοπορίας και της περιπέτειας, βρίσκεται περίπου δύο ώρες νότια από το Εθνικό Πάρκο Sequoia, ανατολικά της πόλης Visalia. Σύμφωνα με την San Francisco Chronicle, ο Γουόρντγουελ είχε επισκεφθεί το σημείο πολλές φορές στο παρελθόν. Στην εκδρομή της 10ης Αυγούστου, τον συνόδευαν φίλοι, οι οποίοι αποφάσισαν να σταματήσουν λόγω της έντασης της ροής του νερού.

Άφησαν σημείωμα στο αυτοκίνητό του, προειδοποιώντας περαστικούς να ενημερώσουν τις αρχές αν το όχημα παρέμενε εκεί την επόμενη μέρα – κάτι που τελικά συνέβη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Συναγερμός ανοιχτά της Σύρου: SOS από ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες

Ο Γουόρντγουελ κατέφυγε σε μια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τον καταρράκτη, εντελώς βρεγμένος, μετά την πτώση του από το σχοινί, σύμφωνα με την Chronicle.

Ο Κέβιν Κέμερλινγκ, αξιωματικός του γραφείου του σερίφη, ανέφερε: «Πάλεψε να βγει για δύο ημέρες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που μπορούσε να κάνει για να διαφύγει. Δεν υπήρχε τρόπος να στεγνώσει ή να ζεσταθεί. Πρέπει να ήταν φρικτό».

Ο διασώστης Μάικ Κρέιν πρόσθεσε: «Μου έδωσε την εντύπωση πως δεν ήταν σίγουρος αν θα έβγαινε ποτέ ζωντανός από εκεί».

Το γραφείο του σερίφη υπενθύμισε στο κοινό: «Να είστε πάντα σε εγρήγορση σχετικά με το περιβάλλον και τις δυνατότητές σας – ειδικά όταν διασχίζετε ορμητικούς ποταμούς όπως αυτόν στους Seven Teacups». «Μείνετε ασφαλείς, μείνετε έξυπνοι και μείνετε ζωντανοί».

Με πληροφορίες από Guardian