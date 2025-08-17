Διάσημες σιαμαίες απαθανατίστηκαν με νεογέννητο μωρό στις ΗΠΑ - Η μία εξ αυτών είναι παντρεμένη

Η Abby και η Brittany Hensel είναι ίσως οι πιο διάσημες σιαμαίες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή και το κοινό ενδιαφέρεται για τη ζωή τους

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση του γάμου της Abby Hensel, εκείνη και η σιαμαία αδελφή της Brittany εθεάθησαν με ένα νεογέννητο μωρό.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ, οι σιαμαίες δίδυμες απαθανατίστηκαν την Πέμπτη 14 Αυγούστου στο Arden Hills της Μινεσότα, να μεταφέρουν το βρεφικό καθισματάκι με το μωρό τους σε ένα μαύρο Tesla, στο χώρο στάθμευσης τοπικού καταστήματος.

Conjoined twins Abby and Brittany Hensel were spotted strolling with a newborn baby 📸https://t.co/1iRoOQ9OtI — TMZ (@TMZ) August 15, 2025

Οι δυο τους δεν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις φωτογραφίες, παρά τα αιτήματα του περιοδικού People για δήλωση.

Η είδηση ότι η Abby είχε παντρευτεί τον Joshua Bowling έγινε γνωστή μόλις τον Μάρτιο του 2024, όταν το Today δημοσίευσε επίσημα έγγραφα που επιβεβαίωναν τον γάμο τους από το 2021. Μετά την αποκάλυψη, ο Bowling άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ του στο Facebook, ανεβάζοντας μια χαμογελαστή selfie στην οποία εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του Abby και τη δίδυμη αδελφή της Brittany. Στη φωτογραφία, που φαίνεται να έχει τραβηχτεί σε πιο κρύο καιρό, ο Bowling φοράει σκούρο γκρι μπουφάν και μοβ πουλόβερ, ενώ οι αδελφές Hensel φορούν σκούρα V-neck πουλόβερ.

Πριν από αυτήν την ανάρτηση στις 5 Σεπτεμβρίου, οι προηγούμενες φωτογραφίες προφίλ του Bowling δεν περιελάμβαναν τη σύζυγό του ή τη δίδυμή της.

Τον Ιούνιο του 2024, οι δίδυμες ανάρτησαν στο TikTok βίντεο από τον γαμήλιο χορό της Abby και του Bowling, με μουσική το remix του «Rolling in the Deep» της Adele. Στο κλιπ, οι Hensel χορεύουν αγκαλιά με τον Bowling, με τα χέρια του να ακουμπούν στη μέση τους.

Την ίδια μέρα, δημοσίευσαν και ένα ακόμη βίντεο με λεζάντα: «Ξέρουμε ότι νομίζετε πως μας ξέρετε🖤❤️‍🔥 #sisterhoodgoals #abbyandbrittanyhensel #happy», το οποίο περιλάμβανε διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, με μουσικό υπόβαθρο το «Collide» της Justine Skye.

Ποιες είναι οι σιαμαίες Abby και Brittany Hensel

Οι δίδυμες Hensel είναι δισκεφαλικές σιαμαίες, μοιράζονται το ίδιο κυκλοφορικό σύστημα και τα όργανα από τη μέση και κάτω. Η Abby ελέγχει το δεξί χέρι και πόδι, ενώ η Brittany το αριστερό.

Έγιναν γνωστές το 1996 όταν εμφανίστηκαν στην εκπομπή της Oprah Winfrey και στο εξώφυλλο του περιοδικού LIFE. Αργότερα απέκτησαν το δικό τους ριάλιτι στο TLC, με τίτλο Abby & Brittany, το οποίο παρακολουθούσε τη ζωή τους καθώς αποφοίτησαν από το Bethel College της Μινεσότα και ταξίδεψαν στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από People