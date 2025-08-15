Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Με σχήμα 3+3 τελικά οι συνομιλίες

Στις 22:09 αποβιβάστηκαν από τα αεροσκάφη τους, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στρώσει κόκκινο χαλί και υποδέχτηκε τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο άντρες είχαν μία χειραψία και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες προτού οι δημοσιογράφοι άρχισαν να φωνάζουν ερωτήσεις.

Μετά τις φωτογραφίες, οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας μπήκαν στην ίδια θωρακισμένη αμερικανική λιμουζίνα για να μεταβούν στον χώρο της κοινής τους συνάντησης.

Στη συνάντηση θα είναι παρόντες από πλευράς ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και από πλευρά Ρωσίας ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γιατί ο Πούτιν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι στην Ουκρανία

Δέκα λεπτά πριν από τις 9.30 προσγειώθηκε το Air Force One στην Αλάσκα, στη βάση Elmendorf-Richardson. Το αεροπλάνο της ρωσικής κυβέρνησης προσγειώθηκε λίγο αργότερα στο Άνκορατζ ενόψει των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα θα ξεκινήσει στις 10:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: "Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία". «Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. «Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί».

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε ενόψει της συνάντησης για την Ουκρανία μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ότι η διάθεση είναι "μαχητική", μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συζητήσουν το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, όχι μόνο για την Ουκρανία, και οι συνομιλίες τους θα έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των δεσμών, τόνισε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αλάσκα: Η δοκιμασία του Τραμπ με τον Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Τραμπ και Πούτιν δεν θα συναντηθούν μόνοι

Αλλαγή της σύνθεσης της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοινώθηκε λίγο πριν αυτή ξεκινήσει.

Στην προγραμματισμένη προηγουμένως συνάντηση τετ-α-τετ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμμετέχουν πλέον ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Σύμφωνα με το BBC τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του θα συνοδεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Γιατί επιλέχθηκε το 3+3 για τη συνάντηση Τραμπ Πούτιν

Η αλλαγή στη μορφή της σημερινής συνάντησης Τραμπ-Πούτιν χαρακτηρίζεται σημαντική από το CNN.

To αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι «οι κατ' ιδίαν συναντήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ περιβάλλονταν από ένα πέπλο μυστηρίου. Με μόνο έναν μεταφραστή παρόντα στην αίθουσα, συχνά δεν ήταν σαφές τι ακριβώς συζητούσαν. Οι βοηθοί είχαν δυσκολία να διαπιστώσουν αν οι δύο άνδρες κατέληξαν σε κάποια συμφωνία. Μετά από μια τέτοια συνάντηση, στη Γερμανία, ο Τραμπ ζήτησε από τον διερμηνέα του να πετάξει τις σημειώσεις του».

«Η προσθήκη δύο βοηθών στη σημερινή συνάντηση, του υπουργού Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια μετά το πέρας της συνάντησης, ιδίως εάν η Ρωσία παρουσιάσει μια εκδοχή των γεγονότων που διαφέρει από την αμερικανική» σημειώνει το CNN.

«Ένας από τους δύο θα μπορεί επίσης να κρατά σημειώσεις — κάτι που συχνά αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των συνόδων κορυφής υψηλού επιπέδου» καταλήγει το CNN.