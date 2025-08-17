ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σύμμαχος του Τραμπ κατέθεσε ενόρκως πως αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είναι ομοφυλόφιλος

Πρόκειται για τον 70χρονο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ ο οποίος τάσσεται εναντίον των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σύμμαχος του Τραμπ δηλώνει πως αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είναι ομοφυλόφιλος Facebook Twitter
Ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Λίντσεϊ Γκρέιχαμ/Φωτογραφία: X
0

Η υπέρμαχος του κινήματος MAGA, Λόρα Λούμερ, κατέθεσε ενόρκως ότι είναι «κοινό μυστικό» πως ο αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Γκρέιχαμ, 70 ετών, είναι γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας από το 2003 και έχει ταχθεί κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο συχνά υπήρξε αντικείμενο φημών ότι κρύβει τη σεξουαλικότητά του, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει «δεν είμαι ομοφυλόφιλος » τόσο το 2010 όσο και το 2018.

«Πολλά στελέχη του προέδρου Τραμπ μού είπαν εμπιστευτικά ότι ο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι gay», ανέφερε η Λούμερ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στη δίκη δυσφήμησης κατά του HBO, το οποίο μηνύει επειδή ο παρουσιαστής Μπιλ Μάχερ υπαινίχθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη δημοσιοποίηση τμημάτων της κατάθεσής της στις 4 Ιουνίου - που άρχισαν να συζητούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η Λούμερ έγραψε στο Χ: «Με ρώτησαν για τον Λίντσεϊ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής μου, οπότε έπρεπε να πω την αλήθεια. Είχα ορκιστεί». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λούμερ διακινεί τη φήμη ότι ο Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Το 2024 είχε γράψει στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ: «Πότε θα βγει από την ντουλάπα ο Λίντσεϊ; Όλοι ξέρουμε ότι είσαι gay, Λίντσεϊ. Και δεν πειράζει. Είναι το 2024. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους gay ανθρώπους».

Εκτός από τη Λούμερ, αρκετές γνωστές προσωπικότητες έχουν υπαινιχθεί ότι ο Γκρέιχαμ κρύβει τη σεξουαλικότητά του, ανάμεσά τους η ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ, η κωμικός Τσέλσι Χάντλερ, η βραβευμένη με Τόνι Πάτι ΛουΠον και ο Μάχερ.

Οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του πολιτικού κορυφώθηκαν το 2020, όταν ο gay πορνοστάρ Σον Χάρντινγκ ισχυρίστηκε στο Χ ότι ο Γκρέιχαμ είχε προσλάβει άνδρες συνοδούς και ότι στον κύκλο τους αναφέρεται ως «Lady Graham» ή συντομογραφικά «Lady G».

Οι ισχυρισμοί αυτοί έκαναν το hashtag #LadyG να γίνει -τότε- trehd στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, επικριτές καταδίκασαν τις φήμες και τα αστεία για τη σεξουαλικότητα του Γκρέιχαμ ως βαθιά ομοφοβικά. 

Με πληροφορίες από The Pink News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πανεθνική απεργία σήμερα στη χώρα - Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Οι οικογένειες των ομήρων καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα αντί να συνάψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων
LIFO NEWSROOM
Σερβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα

Διεθνή / Σερβία: Βίαιες διαδηλώσεις για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα - Στις φλόγες τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος

Σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Σερβία από τον Νοέμβριο, μετά το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM
Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

Διεθνή / Γάζα: «Βομβαρδίζουν μια συνοικία επί μέρες» - Σε εφαρμογή το σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων 

«Εκτιμούμε ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παραμένουν στη συνοικία Ζεϊτούν, οι περισσότεροι χωρίς νερό και τρόφιμα», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας
LIFO NEWSROOM
Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Διεθνή / Πώς άλλαξε η στάση Τραμπ μετά την Αλάσκα και γιατί ανησυχούν οι -χωρίς σχέδιο- Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλέον το δόγμα Πούτιν περί ειρήνης και όχι εκεχειρίας και αυτό προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, που φοβάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει
LIFO NEWSROOM
 
 