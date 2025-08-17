Σύμμαχος του Τραμπ κατέθεσε ενόρκως πως αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είναι ομοφυλόφιλος

Η υπέρμαχος του κινήματος MAGA, Λόρα Λούμερ, κατέθεσε ενόρκως ότι είναι «κοινό μυστικό» πως ο αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Γκρέιχαμ, 70 ετών, είναι γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας από το 2003 και έχει ταχθεί κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο συχνά υπήρξε αντικείμενο φημών ότι κρύβει τη σεξουαλικότητά του, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει «δεν είμαι ομοφυλόφιλος » τόσο το 2010 όσο και το 2018.

«Πολλά στελέχη του προέδρου Τραμπ μού είπαν εμπιστευτικά ότι ο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι gay», ανέφερε η Λούμερ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στη δίκη δυσφήμησης κατά του HBO, το οποίο μηνύει επειδή ο παρουσιαστής Μπιλ Μάχερ υπαινίχθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη δημοσιοποίηση τμημάτων της κατάθεσής της στις 4 Ιουνίου - που άρχισαν να συζητούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η Λούμερ έγραψε στο Χ: «Με ρώτησαν για τον Λίντσεϊ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής μου, οπότε έπρεπε να πω την αλήθεια. Είχα ορκιστεί». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λούμερ διακινεί τη φήμη ότι ο Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Το 2024 είχε γράψει στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ: «Πότε θα βγει από την ντουλάπα ο Λίντσεϊ; Όλοι ξέρουμε ότι είσαι gay, Λίντσεϊ. Και δεν πειράζει. Είναι το 2024. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους gay ανθρώπους».

Εκτός από τη Λούμερ, αρκετές γνωστές προσωπικότητες έχουν υπαινιχθεί ότι ο Γκρέιχαμ κρύβει τη σεξουαλικότητά του, ανάμεσά τους η ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ, η κωμικός Τσέλσι Χάντλερ, η βραβευμένη με Τόνι Πάτι ΛουΠον και ο Μάχερ.

Οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του πολιτικού κορυφώθηκαν το 2020, όταν ο gay πορνοστάρ Σον Χάρντινγκ ισχυρίστηκε στο Χ ότι ο Γκρέιχαμ είχε προσλάβει άνδρες συνοδούς και ότι στον κύκλο τους αναφέρεται ως «Lady Graham» ή συντομογραφικά «Lady G».

Οι ισχυρισμοί αυτοί έκαναν το hashtag #LadyG να γίνει -τότε- trehd στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, επικριτές καταδίκασαν τις φήμες και τα αστεία για τη σεξουαλικότητα του Γκρέιχαμ ως βαθιά ομοφοβικά.

Με πληροφορίες από The Pink News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λόρα Λούμερ: Ποια είναι η συνωμοσιολόγος που ταξιδεύει στο πλευρό του Τραμπ