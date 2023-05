Επιθέσεις με drones σε κτίρια στην Μόσχα - Αντιμετωπίστηκαν από την ρωσική αεράμυνα

Νέες επιθέσεις με drones εναντίον κτιρίων στην Μόσχα μετά από το πρόσφατο αντίστοιχο χτύπημα στο Κρεμλίνο.

Με αφορμή τις νέες επιθέσεις με drones στη Μόσχα εκκενώθηκαν αρκετά κτίρια, ενώ δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και επιπλέον σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από τα αντιαεροπορικά συστήματα.

Αναλυτικότερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλά κτίρια στη Μόσχα προκαλώντας μικρές ζημιές, αλλά χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι νωρίς σήμερα το πρωί. Πρόσθεσαν πως τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν πολλά τέτοια drones κατά την προσέγγισή τους στη Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι κατέρριψαν οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Μόσχα. Τρία από αυτά φέρεται να αντιμετωπίστηκαν και με συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να παρεκκλίνουν από τους στόχους τους. Πέντε ακόμη καταρρίφθηκαν από το σύστημα αεράμυνας Pantsir-S στην περιοχή της Μόσχας.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης βρίσκονται στον τόπο των συμβάντων», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στο κανάλι μηνυμάτων Telegram.

Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποιος εκτόξευσε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



‼️Moscow under drone attack.



Drones hit two or more residential buildings in Moscow. One drone hit the upper floors of a residential building at 98 Profsoyuznaya street. The second drone hit a 24-story residential building on Atlasova Street. There are reports of a third drone… pic.twitter.com/sLDA5eNFb2 — DAVID E (@DAVID_STOIC1) May 30, 2023

Επιθέσεις με drones: Για «τρομοκρατική επίθεση» των Ουκρανών μιλούν οι Ρώσοι

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πάντως κατηγορεί ανοιχτά την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση». «Σήμερα το πρωί το καθεστώς του Κιέβου εξαπέλυσε τρομοκρατική επίθεση με drones εναντίον στόχων στην πόλη της Μόσχας», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για οκτώ drones τα οποία αναχαιτίστηκαν είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε «με το αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S».

Ωστόσο το Baza, ένας λογαριασμός στο Telegram που συνδέεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι στην επίθεση συμμετείχαν 25 drones. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC επικαλέστηκε πηγή που έκανε λόγο για «περισσότερα από δέκα» drones τα οποία καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Εξάλλου η ρωσική ανακριτική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι αρκετά drones έπεσαν σε κτίρια στη Μόσχα.

«Σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια. Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης βρίσκονται επιτόπου. Κανείς δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες», είχε γράψει λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν στο Telegram. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι ζήτησαν ιατρική βοήθεια, αλλά κανένας τους δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ επεσήμανε ότι πολλά drones καταρρίφθηκαν κοντά στην πρωτεύουσα. «Πολλά drones καταρρίφθηκαν την ώρα που πλησίαζαν τη Μόσχα», εξήγησε ο ίδιος, καλώντας τους κατοίκους «να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «όλες οι υπηρεσίες διάσωσης κάνουν τη δουλειά τους».

❗️The anti-aircraft guided missile Pantsir-S1 at work, intercepting the enemy’s drones inside Moscow. And the moment an UAV crashed in the Moscow region. pic.twitter.com/S406dyuSK1 — sonja van den ende (@SonjaEnde) May 30, 2023

Στις αρχές Μαΐου δύο drones είχαν καταρριφθεί πάνω από το Κρεμλίνο, μια επίθεση που από τους Ρώσους είχε αποδοθεί στο Κίεβο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Σε άλλες φαίνονται φθορές.

👀 It's hard to stop looking at 🇷🇺air defense working on unknown drones and Russians, being surprised, that some UAVs flying "just next to their homes"😲



It is also nice that Moscow citizens shoot "Pantsir" anti-aircraft artillery systems work, well done, keep it up 👏 pic.twitter.com/QkUcElkWj7 — Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) May 30, 2023

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση δύο πολυκατοικιών στη Μόσχα, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση. Οι ένοικοί τους «θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα διαμερίσματά τους μόλις οι ειδικές υπηρεσίες θα έχουν ολοκληρώσει το έργο τους», διευκρίνισε ο δήμαρχος της Μόσχας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters