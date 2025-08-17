Πλημμύρες στο Πακιστάν: Πάνω από 300 νεκροί και τουλάχιστον 200 αγνοούμενοι

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε περιφέρεια του βορειοδυτικού Πακιστάν εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι μουσώνες.

Οι ξαφνικές πλημμύρες έχουν σκοτώσει πάνω από 300 ανθρώπους στο Πακιστάν και στο τμήμα του Κασμίρ - που βρίσκεται υπό τη διοίκησή του - τις τελευταίες ημέρες, με τους περισσότερους θανάτους να καταγράφονται στην ορεινή επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχουα.

Τοπικός αξιωματούχος στην ιδιαίτερα πληγείσα περιφέρεια Μπουνέρ είπε στο BBC ότι τουλάχιστον 209 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται εκεί, με τον φόβο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Κάποιοι συγγενείς αδυνατούν επίσης να παραλάβουν τις σορούς των δικών τους λόγω των σοβαρά κατεστραμμένων δρόμων, πρόσθεσε.

🚨 Pakistan Floods



320+ dead after torrential rains & flash floods



Hardest-hit: Buner (157 deaths), Swat, Bajaur, Battagram, Shangla, Mansehra, Gilgit-Baltistan & AJK



Rescue ops hampered by washed-out roads & a crashed aid helicopter#Pakistan #flooding #FloodAlert #DeFi pic.twitter.com/lBXTmvybk3 — GlobeUpdate (@Globupdate) August 16, 2025

Εκπρόσωπος της επαρχιακής υπηρεσίας διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «10 έως 12 ολόκληρα χωριά» έχουν θαφτεί εν μέρει.

Ο Asfandyar Khattak, επικεφαλής της επαρχιακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, είπε ότι «δεκάδες» άνθρωποι αγνοούνται στην περιφέρεια Σάνγκλα.

"We suddenly saw the mountain breaking and falling on us."



Flash floods have killed at least 344 people in Pakistan's mountainous north, officials say. Thousands of rescuers are digging homes out from under massive boulders in a desperate search for survivors. pic.twitter.com/cXyBGrgA2h — DW News (@dwnews) August 17, 2025

Οι μουσώνες, που διαρκούν από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, φέρνουν περίπου τα τρία τέταρτα των ετήσιων βροχοπτώσεων της Νότιας Ασίας.

Αν και οι κατολισθήσεις και οι ξαφνικές πλημμύρες είναι συχνές, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή κάνει αυτά τα φαινόμενα πιο έντονα και πιο συχνά.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν επίσης το Κασμίρ που διοικείται από την Ινδία, λίγες ημέρες αφότου τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί από πλημμύρες.

🚨 KP Floods: Alkhidmat Foundation teams are on the ground with nonstop rescue & relief operations.



In Buner, volunteers are assisting with burials for the martyrs and rushing the injured to hospitals through Alkhidmat ambulances.



May Allah have mercy. Ameen.#Alkhidmat… pic.twitter.com/fWlAZ4Rp2r — Alkhidmat Foundation Pakistan (@AlkhidmatOrg) August 17, 2025

Στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα, ενώ άλλοι πέντε πέθαναν στην ορεινή περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Κυβερνητικοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται έως τις 21 Αυγούστου στο βορειοδυτικό τμήμα, όπου πολλές περιοχές έχουν κηρυχθεί ζώνες καταστροφής.

Το Πακιστάν παλεύει με τις συνέπειες της φετινής περιόδου των μουσώνων από τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 650 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής φέτος.

Τον Ιούλιο, η Πουντζάμπ - όπου ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός του Πακιστάν (255 εκατομμύρια) - κατέγραψε 73% περισσότερη βροχόπτωση σε σχέση με πέρυσι και περισσότερους θανάτους από ό,τι σε όλη την περσινή περίοδο των μουσώνων.

Το βόρειο Πακιστάν είναι επίσης από τις πιο παγετωνοσκεπείς περιοχές της περιοχής, αλλά οι παγετώνες λιώνουν και υποχωρούν ραγδαία λόγω της κλιματικής αλλαγής - με αποτέλεσμα να αποκολλώνται βράχοι, χώματα και άλλα φερτά υλικά.

Οι βροχές των μουσώνων μπορούν να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω τις πλαγιές, επιδεινώνοντας τις κατολισθήσεις που μερικές φορές φράζουν ποτάμια.

Αν και η ακριβής αιτία των πρόσφατων πλημμυρών και κατολισθήσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί, οι παγετωνολόγοι τονίζουν ότι η τήξη των πάγων αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Με πληροφορίες από BBC

